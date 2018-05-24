"Дэдпул" сыграет у Майкла Бэя в самом дорогом проекте Netflix

Звезда преуспевающей комедийно-комиксовой дилогии "Дэдпул" Райан Рейнольдс сыграет в самом дорогом проекте Netflix.

Как сообщает THR, картина получила название Six Underground (что можно перевести, например, как "Шестеро в подполье"), и это будет боевик.

Сюжет авторы лаконично и вместе с тем многообещающе анонсируют такой: "шестеро миллиардеров инсценируют свою гибель, а затем формируют элитную команду, чтобы бороться с плохими парнями".

Режиссером картины выступит не кто-нибудь, а сам Майкл Бэй. Так что есть основания надеяться, что мало нам всем не покажется.