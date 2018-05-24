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"Дэдпул" сыграет у Майкла Бэя в самом дорогом проекте Netflix

Новость 24.05.2018, 22:40 | Текст: Козьма Лоханкин

Звезда преуспевающей комедийно-комиксовой дилогии "Дэдпул" Райан Рейнольдс сыграет в самом дорогом проекте Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: "Дэдпул" назвал Шнура своим "любимым русским"

Как сообщает THR, картина получила название Six Underground (что можно перевести, например, как "Шестеро в подполье"), и это будет боевик.

Сюжет авторы лаконично и вместе с тем многообещающе анонсируют такой: "шестеро миллиардеров инсценируют свою гибель, а затем формируют элитную команду, чтобы бороться с плохими парнями".

Режиссером картины выступит не кто-нибудь, а сам Майкл Бэй. Так что есть основания надеяться, что мало нам всем не покажется.

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