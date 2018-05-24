Джузеппе Конте приступил к формированию правительства Италии

Профессор юриспруденции, профессиональный адвокат Джузеппе Конте, получивший накануне из рук президента республики Серджо Маттареллы мандат на формирование нового коалиционного правительства Италии, приступил к формированию состава кабмина.

Выбор в пользу профессора права был изначально сделан партиями "Лига" и "Движением "5 Звезд", которым, несмотря на фактическую победу, не удалось получить парламентское большинство по итогам прошедших выборов. Ради преодоления правительственного кризиса, затянувшегося на долгих 80 дней, лидер "лигистов" Маттео Сальвини и глава "пятизвездочников" Луиджи Ди Майо вынужденно отказались от премьерских амбиций, представив в минувший понедельник на утверждение президенту проект "коалиционного соглашения" (многостраничную программу будущего кабмина, нацеленную на защиту национальных интересов Италии и на резкий разворот во внешней политике), а также долгожданного компромиссного кандидата на премьерский пост.

За процессом формирования нового итальянского кабмина с опасением и нескрываемой настороженностью следят из Брюсселя. Изначально в Евросоюзе сомневались в том, что находящиеся по разные стороны политических баррикад "лигисты" и "пятизвездочники" смогут найти общий язык. В конечном итоге их объединило критическое отношение к Евросоюзу. Недаром в коалиционном соглашении появился пункт о немедленной отмене антироссийских санкций и реабилитации Москвы как стратегического партнера, а также в документе отражено стремление "Лиги" и "5 звезд" перенаправить часть из четырех миллиардов евро, ранее выделенных ЕС в помощь беженцам, на программы по их выдворению. Плюс ко всему в первой редакции соглашения, которая просочилась в СМИ, был включен пункт о возможном выходе Италии из Евросоюза, отказе от общеевропейского Пакта стабильности и роста и списании с Италии задолженности перед Европейским центральным банком в размере 250 млрд евро. Несмотря на то что эти радикальные положения исчезли из финального текста соглашения, европейские политики, открыто призывающие Италию "не играть с огнем", опасаются, что Апеннины могут обернуться для ЕС куда более крупными экономическими проблемами, чем в свое время Греция.

По их расчетам, задуманные реформы (введение гарантированного минимального дохода для бедных в 780 евро в месяц, единый 15-процентный налог для компаний и двухступенчатая (15 и 20 процентов) шкала подоходного налога, отмена пенсионной реформы, спасение находящейся на грани банкротства флагманской авиакомпании Alitalia и т.д.) обойдутся в неподъемные для итальянского бюджета 100 миллиардов евро.

За процессом формирования итальянского кабмина с опасением следят в Брюсселе

Между тем, если Конте окажется не в состоянии сформировать правительство, его место может занять экс-премьер Сильвио Берлускони. 10 дней назад надзорный суд Милана восстановил его в политических правах, разрешив ему баллотироваться на выборах и занимать государственные должности. Вердикт надзорных судей, как отмечают эксперты, почти единодушно сулящие четырежды премьеру триумфальное возвращение, имеет крайне важное политическое значение. Берлускони по-прежнему возглавляет влиятельную партию "Вперед, Италия", которая входит в правоцентристскую коалицию, претендующую в настоящий момент на формирование нового правительства страны. А в случае же если коалиционные переговоры потерпят фиаско, то в Италии пройдут повторные выборы.