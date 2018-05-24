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24.05.2018 20:20
Рубрика: Спорт

Фанаты "Ливерпуля" не могут вылететь в Киев на финал Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян

Около тысячи фанатов английского "Ливерпуля" не могут отправиться в Киев на финал Лиги чемпионов, который пройдет в субботу. Об этом сообщила пресс-служба "мерсисайдцев". Причина - конфликт британской туристической компании и украинских авиационных властей.

Фото: AP Photo/Armando Franca
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"Мы продолжаем работать со всеми сторонами в Великобритании и на Украине, чтобы разрешить эту ситуацию, - говорится в заявлении на официальном сайте "Ливерпуля". - Около 1000 наших болельщиков не могут вылететь в Киев. Мы будем предпринимать попытки решить данный вопрос до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные способы".

Ранее стало известно, что около двух тысяч болельщиков второго финалиста Лиги чемпионов "Реала" отказались от поездки в Киев и вернули билеты. Испанцы приняли такое решение из-за завышенных цен на жилье в украинской столице и некоторых логистических затруднений.

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