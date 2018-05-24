Фанаты "Ливерпуля" не могут вылететь в Киев на финал Лиги чемпионов

Около тысячи фанатов английского "Ливерпуля" не могут отправиться в Киев на финал Лиги чемпионов, который пройдет в субботу. Об этом сообщила пресс-служба "мерсисайдцев". Причина - конфликт британской туристической компании и украинских авиационных властей.

"Мы продолжаем работать со всеми сторонами в Великобритании и на Украине, чтобы разрешить эту ситуацию, - говорится в заявлении на официальном сайте "Ливерпуля". - Около 1000 наших болельщиков не могут вылететь в Киев. Мы будем предпринимать попытки решить данный вопрос до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные способы".

Ранее стало известно, что около двух тысяч болельщиков второго финалиста Лиги чемпионов "Реала" отказались от поездки в Киев и вернули билеты. Испанцы приняли такое решение из-за завышенных цен на жилье в украинской столице и некоторых логистических затруднений.