Фото: Сергей Безруков в четвертый раз станет отцом

44-летний народный артист Российской Федерации Сергей Безруков поделился сегодня со своими подписчиками радостной вестью - у него семье ожидается очередное пополнение: супруга актера, режиссер Анна Матисон, вновь беременна.

"Дорогие мои, Хоррошие!!! РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ РАДОСТНУЮ НОВОСТЬ!!!!! МЫ С АНЕЙ СНОВА ЖДЁМ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать... так снова пополнение))))", - изложил Сергей в характерной для него бурной, эмоциональной, богатой на "капс" и знаки препинания манере.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 23 Май 2018 в 10:03 PDT

Пост артиста стремительно набирает поздравления и отметки "нравится".

Напомним. Безруков и Матисон познакомились в 2015 году - на съемках картины "Млечный путь", поженились, через год у пары родилась дочь Мария.

Перед этим Сергей развелся со своей первой женой, актрисой Ириной Безруковой, после пятнадцати лет брака. Общих детей у пары нет.

Кроме того, не так давно стало известно, что у Безрукова есть двое внебрачных детей - от актрисы Кристины Смирновой, взрослый сын и дочь-подросток.

Ранее мы писали, что Безруков сыграл Бориса Годунова и зачитал рэп.