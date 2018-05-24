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Фото: Сергей Безруков в четвертый раз станет отцом

Новость 24.05.2018, 18:15 | Текст: Олег Усков

44-летний народный артист Российской Федерации Сергей Безруков поделился сегодня со своими подписчиками радостной вестью - у него семье ожидается очередное пополнение: супруга актера, режиссер Анна Матисон, вновь беременна.

"Дорогие мои, Хоррошие!!! РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ РАДОСТНУЮ НОВОСТЬ!!!!! МЫ С АНЕЙ СНОВА ЖДЁМ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать... так снова пополнение))))", - изложил Сергей в характерной для него бурной, эмоциональной, богатой на "капс" и знаки препинания манере.

Пост артиста стремительно набирает поздравления и отметки "нравится".

Напомним. Безруков и Матисон познакомились в 2015 году - на съемках картины "Млечный путь", поженились, через год у пары родилась дочь Мария.

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Перед этим Сергей развелся со своей первой женой, актрисой Ириной Безруковой, после пятнадцати лет брака. Общих детей у пары нет.

Кроме того, не так давно стало известно, что у Безрукова есть двое внебрачных детей - от актрисы Кристины Смирновой, взрослый сын и дочь-подросток.

Ранее мы писали, что Безруков сыграл Бориса Годунова и зачитал рэп.

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