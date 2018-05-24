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24.05.2018 10:25
Рубрика: В мире

Иран выдвинул Европе семь условий для сохранения ядерной сделки

Текст: Юрий Когалов
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выдвинул семь условий европейским странам, выполнение которых убедит Тегеран сохранить соглашение по ядерной программе в силе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальный сайт аятоллы.

По словам Хаменеи, европейские участники сделки должны гарантировать продолжение торгового сотрудничества с Ираном, защитить продажи иранской нефти от давления США. Франция, Германия и Великобритания также должны пообещать, что не будут искать новых переговоров по иранской программе баллистических ракет и ближневосточной деятельности.

Фото: Reuters
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"Мы не хотим затевать борьбу с этими тремя странами, но, как неоднократно показывала история, Европа следует за США, - отметил духовный лидер Ирана. - Поэтому страны ЕС должны прекратить свое молчание, воспротивиться санкциям США и доказать, что они работают над ядерным соглашением". "В случае малейшего промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность, - подчеркнул Хаменеи. - Если мы обнаружим, что СВПД не выгоден, одной из опций будет возобновление деятельности, которая была прекращена".

После этого заявления канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что "соглашение по Ирану, не идеальное, но другие варианты - еще более нестабильные, поэтому Германия все же будет уважать это соглашение". В то же время он сообщила, что европейские компании покинут Иран из-за американских санкций.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что Париж считает нелегитимными санкции США в отношении европейских компаний, работающих с Ираном. "Мы полностью против этих решений. Речь идет об экстерриториальных мерах, - отметил Ле Дриан. - Франция остается участником ядерного соглашения с Ираном и будет его соблюдать. Это соглашение не умерло".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из СПВД. Эта сделка с Ираном была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Исламской Республики. Трамп также заявил о восстановлении санкций, действие которых было приостановлено.

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