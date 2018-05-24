Меркель: Компании из ЕС покинут Иран из-за введенных США санкций

Европейские компании покинут Иран из-за американских санкций, заявила канцлер ФРГ Ангела Мервель.

При этом она подчеркнула, что Германия поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

"Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно, не идеальное, но другие варианты еще более нестабильные", - цитирует Меркель РИА Новости.

Напомним, достичь договоренностей и подписать СВПД удалось в 2015 году. В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновлении санкций против Тегерана.