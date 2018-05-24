Меркель: Германия продолжит уважать соглашение по Ирану

Власти Германии продолжат уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты - еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение ", - приводит РИА Новости слова Меркель.

Ранее министерство иностранных дел России раскритиковало США за попытки вернуть контрмеры против Ирана, связанные с террористической угрозой. Как заявил в Нью-Йорке замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов, американцы политизируют этот вопрос на фоне собственного одностороннего отказа от сделки по ядерной программе Тегерана.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из СПВД. Эта сделка с Ираном была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Исламской Республики.