Минтруд оценит воздействие цифровизации на рынок труда

Люди перестанут быть "роботами" на работе. И еще один "плюс" - сократится время рабочего дня. Фото: EPA

В нем написано, что в этом плане будет прописан комплекс мер, которые помогут преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рынке труда в условиях цифровизации и технологического перевооружения. Иными словами говоря, цель документа - представить меры, чтобы люди, владеющие "устаревшими" навыками и умениями, не остались без работы, когда на предприятия придут роботы и изменятся технологические процессы. При этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил в рамках Петербургского экономического форума, что не нужно пугать людей исчезновением профессий и ростом безработицы вследствие цифровизации экономики.

"Уверяю вас, что все кризисы на рынке труда происходили из-за того, что происходит на финансовых рынках, если вводились санкции, что-то происходило в экономике, а не от цифровизации", - отметил министр.

В качестве внутреннего резерва на рынке труда в связи с развитием технического прогресса и изменением технологий Топилин обозначил изменение продолжительности рабочего времени - тема, которая, по его словам, в последнее время особо не обсуждается, но может стать определенной подушкой безопасности.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, план действий на рынке труда должен состоять из нескольких блоков: экономического, образовательного, управление трудовыми ресурсами. Во-первых, должны быть созданы экономические условия для создания качественных рабочих мест, выделены перспективные отрасли экономики, например фармацевтика, машиностроение.

Изменение продолжительности рабочего времени - внутренний резерв на рынке труда

Во-вторых, должен быть план насыщения рынка труда высококвалифицированными кадрами - это вопрос обучения. В-третьих, перестроена система работы службы занятости, чтобы человек мог получать ее услуги через Интернет, не обращаясь в офис. По крайней мере, когда речь идет о получении полной информации о вакансии и контактов работодателя.

В-четвертых, нужно совершенствовать механизмы повышения мобильности рабочей силы, в частности "отвязать" социальные услуги - образование, здравоохранение и другие - от места постоянного жительства человека, его регистрации.