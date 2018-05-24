Клинцевич: США не определились, как разрешить корейский кризис

Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном связан с тем, что в Вашингтоне никак не определятся со сценарием урегулировария кризиса на Корейском полуострове, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Дело, на мой взгляд, не в последнем заявлении лидера КНДР. Страны и раньше обменивались довольно резкими посланиями, - цитирует сенатора его пресс-служба. - Это - лишь предлог. Скорее всего, в США еще не определились со сценарием разрешения кризиса на Корейском полуострове".

Решение США выглядит странно на фоне новостей о демонтаже в КНДР ядерного полигона Пхунгери, отметил парламентарий. "Это какая-то политическая эквилибристика, игра на нервах у всего человечества. Создается впечатление, что Вашингтон специально подвешивает эту проблему", - добавил он.

Метания Вашингтона могут привести к тому, что будет "упущен хороший шанс на примирение", добавил Клинцевич. "И никто не знает, представятся ли новые шансы, а если представятся, то когда. Это особенно тревожно на фоне ультиматума, предъявленного США Ирану", - заключил он.

