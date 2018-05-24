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24.05.2018 14:18
Рубрика: В мире

КНДР ликвидировала свой ядерный полигон

Текст: Юрий Когалов
Северная Корея ликвидировала свой единственный ядерный полигон. Как пишет агентство Yonhap, церемония демонтажа состоялась в четверг в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто.
Фото: DigitalGlobe, a Maxar company/Handout via REUTERS Фото: DigitalGlobe, a Maxar company/Handout via REUTERS
Фото: DigitalGlobe, a Maxar company/Handout via REUTERS

Сначала были взорваны несколько шахт, затем разрушены пункты наблюдения и другие объекты, находящиеся на поверхности земли. За происходящим наблюдала группа журналистов из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании.

США и КНДР продолжили обмениваться угрозами накануне саммита

"Кроме этого полигона других подобных полигонов и шахт в КНДР нет", - сказал замглавы Института ядерного оружия КНДР Кан Кён Хо.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме.

Интересно, что приглашенные журналисты должны были сами оплатить проезд до места назначения и обратно, а также расходы на питание.

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