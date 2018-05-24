КНДР ликвидировала свой ядерный полигон

Северная Корея ликвидировала свой единственный ядерный полигон. Как пишет агентство Yonhap, церемония демонтажа состоялась в четверг в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто.

Сначала были взорваны несколько шахт, затем разрушены пункты наблюдения и другие объекты, находящиеся на поверхности земли. За происходящим наблюдала группа журналистов из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании.

"Кроме этого полигона других подобных полигонов и шахт в КНДР нет", - сказал замглавы Института ядерного оружия КНДР Кан Кён Хо.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме.

Интересно, что приглашенные журналисты должны были сами оплатить проезд до места назначения и обратно, а также расходы на питание.