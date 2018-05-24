Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном

"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ваших недавних заявлениях, я нахожу нецелесообразным проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу, - написал Трамп. - Данным письмом сообщаю, что, к благу обеих сторон, но к невыгоде всего мира, саммит в Сингапуре не состоится".
По мнению президента США, мировое сообщество потеряло отличную возможность обеспечить прочный мир на Корейском полуострове.
В то же время американский президент отметил, что "с нетерпением ждет встречи" в будущем.
Это письмо Трамп написал в тот же день, когда КНДР ликвидировала свой единственный ядерный полигон в Пхунгери. Эта договоренность была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме.
На полигоне были взорваны несколько шахт, затем разрушены пункты наблюдения и другие объекты, находящиеся на поверхности земли. За происходящим наблюдала группа журналистов из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании.
A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1— The White House (@WhiteHouse) 24 мая 2018 г.