Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отказался от запланированной на 12 июня встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом говорится в письме американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ваших недавних заявлениях, я нахожу нецелесообразным проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу, - написал Трамп. - Данным письмом сообщаю, что, к благу обеих сторон, но к невыгоде всего мира, саммит в Сингапуре не состоится".

По мнению президента США, мировое сообщество потеряло отличную возможность обеспечить прочный мир на Корейском полуострове.

В то же время американский президент отметил, что "с нетерпением ждет встречи" в будущем.

Это письмо Трамп написал в тот же день, когда КНДР ликвидировала свой единственный ядерный полигон в Пхунгери. Эта договоренность была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме.

На полигоне были взорваны несколько шахт, затем разрушены пункты наблюдения и другие объекты, находящиеся на поверхности земли. За происходящим наблюдала группа журналистов из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании.