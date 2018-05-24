Лукашенко: Европа должна показать пример в решении спорных вопросов

По словам белорусского руководителя, становится совершенно очевидным, что прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не срабатывают, а новые еще не выработаны.

К сожалению, констатировал он, мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам. "Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается", - сделал вывод Лукашенко и, в качестве примера, сослался на ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине. Непросто, добавил оратор, складывается обстановка вокруг Северной Кореи.

"Опять закручивается опасный узел вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Показательно, что не только Россия, наш союзник, но и Евросоюз видят угрозы для безопасности в этом регионе в связи с нарушением имеющихся договоренностей", - отметил президент РБ.

Он выразил серьезную озабоченность и тем обстоятельством, что "Беларуси, и многим странам Центральной и Восточной Европы грозит оказаться на линии цивилизационного разлома". Правда, президент не сомневается в том, что "такая перспектива для названных стран неприемлема".

Кроме того, Лукашенко указал на очевидную, по его мнению, взаимосвязь, казалось бы, далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. "Ведь безопасность из абстрактного понятия стала конкретным, осязаемым явлением, а ее отсутствие в любой момент может затронуть каждого из нас", - резюмировал лидер Беларуси.

Лукашенко допускает, что в силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность инициировать предложения по диалогу и мерам доверия. "Необходимо ею воспользоваться, а не играть роль статистов", - подчеркнул оратор.

Более ответственную позицию следовало бы занять НАТО, считает президент. "Многие проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, были вызваны его расширением на восток, - напомнил Лукашенко. - Я имею право это сказать, потому что это все было на моих глазах, на глазах первого президента Беларуси".