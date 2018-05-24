Лукашенко: Значимость Минска в качестве переговорной площадки возрастает

"Благодаря многовекторной внешней политике, уважению к иностранным партнерам и устойчивому развитию государства возрастает его значимость как удобной площадки для любых переговоров". Эту принципиальную позицию своей страны Александр Лукашенко сформулировал на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает пресс-служба главы государства.

Он отметил участие в конференции ученых и представителей экспертного сообщества стран Западной и Восточной Европы, России, США и Китая. "Это подтверждает глобальность рассматриваемых проблем. Ведь речь идет о концептуальных аспектах международной безопасности, конкретных "горячих" и "замороженных" конфликтах", - сказал президент.

По его мнению, "с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса". В этой связи он напомнил, что Беларусь внесла инициативу о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности, который должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии.

"Не имеет значения, как он будет называться - Новый Хельсинкский процесс, "Хельсинки-2" или еще как-то. И не важно, где он будет проходить. Мы все должны его инициировать, потому что мир дороже всего. Важно, чтобы такой диалог начался и его результатом стало реальное укрепление международной безопасности", - подчеркнул глава государства.

Беларусь, по его словам, "суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы", - отметил Лукашенко.

Президент обратил внимание, что союзнические отношения Беларуси с Россией, ориентация на интеграцию в формате Евразийского экономического союза не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот - развитие отношений с ЕС, США, Западом не противоречит динамике тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

"Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества. Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества", - сказал глава государства.

Белорусский лидер привлек внимание участников форума и крупных геополитических игроков к серьезному ухудшению международных отношений. В условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций принципиальные противоречия между государствами накапливаются и принимают острую форму. "На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами. Прямое и косвенное нарушение международного права, пренебрежение им становится пугающей практикой, которая оправдывается аналогичными действиями оппонентов", - заметил белорусский лидер.

"Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой - не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН", - констатировал президент. Он выразил обеспокоенность и отсутствием гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта, пусть даже непреднамеренного.

Между Западом и Россией, обратил внимание Лукашенко, набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Активно раскручивается маховик гонки вооружений. Кроме того, наряду с беспрецедентным ростом терроризма и числа региональных конфликтов, мощными социально-экономическими дисбалансами, фундаментальными угрозами демографического и экологического характера появляются новые "мутировавшие" вызовы.

В частности, президент упомянул электронные и цифровые методы, которые используются в политической борьбе и медиапространстве, кибервоздействие, ставшее фактором всеобщей уязвимости. "Даже большой спорт, включая Олимпийские игры, бывшие некогда символом примирения, вновь становится разменной монетой в политических играх. Мы даже успели забыть о таком виде противостояния", - сказал глава Беларуси.