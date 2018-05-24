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24.05.2018 18:17
Рубрика: Власть

Лукашевич назвал вероломством санкции Киева против "Россия сегодня"

Москва возмущена и встревожена санкциями, введенными Киевом против МИА "Россия сегодня" и порталА "РИА Новости Украина", глава которого Кирилл Вышинский арестован на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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"С нескрываемым возмущением и тревогой восприняли очередную серию вероломных действий украинских властей против российских информационных ресурсов", - передает РИА Новости слова российского дипломата после заявлений Киева о санкциях.

Кроме того, на Украине был заблокирован доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

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