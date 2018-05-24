Макрон намерен посетить ЧМ-2018 и еще раз встретиться с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вновь посетить Россию во время чемпионата мира по футболу и встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогам встречи с российским лидером в Стрельне, которая прошла в четверг.

"Поскольку я по натуре оптимист, я могу сказать с уверенностью, что я, наверное, приеду, чтобы поддержать через несколько недель нашу команду", - приводит ТАСС слова Макрона.

"И тогда мы сможем вновь встретиться с президентом Путиным", - добавил он.

Лидеры России и Франции в ходе переговоров обсудили ряд международных проблем, включая ситуацию на Украине, в Сирии и сделку по Ирану.