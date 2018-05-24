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24.05.2018 21:03
Рубрика: В мире

МИД: Следствие по катастрофе "Боинга" проигнорировало российские данные

Текст: Юрий Когалов
Совместная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году, проигнорировала собранную Россией информацию. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя озвученные сегодня в Нидерландах предварительные итоги расследования, возлагающие вину на российскую сторону.

"В продемонстрированных на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ. Ничего не говорилось об оказанной нами помощи в расследовании. Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы "Бук", предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитно-ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Озвученную ССГ версию в МИД назвали "образцом голословных обвинений с целью дискредитации России в глазах международного сообщества". Вместо доказательств был представлен видеоролик, подготовленный на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства "Бэллингкэт". Как напомнили на Смоленской площади, авторы этих текстов "ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера".

Объективность расследованию должны были придать данные радиолокационного наблюдения, переданные Россией, однако этого не произошло. "Заключение неизвестных экспертов, привлеченных ССГ, нельзя охарактеризовать иначе, как абсолютно несостоятельное", - отметили в МИД.

В минобороны со своей стороны сообщили, что Россия представила исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность к уничтожению самолета украинских расчетов ЗРК "Бук". В военном ведомстве обратили внимание на то, что голландские следователи абсолютно не учитывают и отвергают показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам.

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Напомним, "Боинг-777" малайзийской авиакомпании, летевший по маршруту "Амстердам - Куала-Лумпур", потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту находились 298 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Киев в первые же минуты после авиакатастрофы обвинил в ней ополченцев. Позднее представители ополчения заявили, что не располагали средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

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