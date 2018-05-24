Минобороны опровергло причастность российского "Бука" к крушению MH17

В Министерстве обороны России прокомментировал озвученные предварительные итоги международного расследования авиакатастрофы Boeing 777, разбившегося в Донбассе. В военном ведомстве подчеркнули, что ни один зенитный ракетный комплекс (ЗРК), принадлежащий вооруженным силам России, российско-украинскую границу никогда не пересекал.

"Как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем Минобороны России официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины, - говорится в комментарии российского военного ведомства. - Кроме того, соответствующие доказательства были предоставлены голландской следственной группе".

В Минобороны РФ отметили, что Россия представила исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность к уничтожению Boeing украинских расчетов ЗРК "Бук".

Отмечается, что предоставленные доказательства были подтверждены в том числе натурными испытаниями. Имеется в виду эксперимент, проведенный российскими оборонщиками из компании "Алмаз-Антей" (производитель ЗРК "БУК"), которые имитировали запуск ракеты по цели, используя для этого старый списанный Boeing.

Кроме того, российские военные указывают, что находившимся в Ростовской области радаром с восточной стороны приближение каких-либо воздушных объектов к сбитому самолету обнаружено не было. 17 июля 2014 года, находясь в Ростовской области, вблизи поселка Усть-Донецкий, работал трассовый радиолокационный комплекс "Утес-Т", рассказали военные. Международной следственной группе были переданы все непрерывные первичные (необработанные) данные, полученные с него. "Согласно им приближение каких-либо воздушных объектов к пассажирскому Boeing с восточной стороны, в том числе со стороны населенного пункта Снежное или Первомайское, не обнаружено", - рассказали в военном ведомстве.

Особо в Минобороны обратили внимание на то, что голландские следователи абсолютно не учитывают и отвергают показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам. "А это не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, сделавшие свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ. Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса в небе Украины, ее представителям следует опираться в своих заявлениях, прежде всего, на факты и свидетельские показания, а не подделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Минобороны выразили озабоченность предвзятостью голландских следователей. "Голландское следствие нацелено на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования. Причем часть использованных в ходе брифинга изображений подготовлены украинскими спецслужбами и ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat", - говорится в сообщении военного ведомства.

Boeing 777 малайзийской авиакомпании, летевший по маршруту "Амстердам - Куала - Лумпур", потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту находились 298 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Киев в первые же минуты после авиакатастрофы обвинил в ней ополченцев. Позднее представители ополчения заявили, что не располагали средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

В четверг глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на пресс-конференции заявил, что международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения Боинга на востоке Украины, установила, что ЗРК "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, принадлежал Вооруженным силам России.