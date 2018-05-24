На Украине морпехов уволили в запас за отказ надеть береты цвета НАТО

Руководство военно-морских сил Украины уволило в запас морских пехотинцев Феодосийского отдельного батальона, отказавшихся надеть обновленные береты во время церемонии в Николаеве, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 23 мая в Николаеве на торжественной церемонии при участии президента Украины Петра Порошенко. В ходе мероприятия пехотинцам выдали измененный комплект формы, также предполагающий смену цвета берета с черного на цвет морской волны, использующийся в странах НАТО. Некоторые из пехотинцев устроили демарш и вошли в парадный строй в черных беретах.