В Николаеве морпехи отказались надеть новые береты перед Порошенко

Морские пехотинцы Феодосийского отдельного батальона отказались надеть береты, цвет которых изменили в ходе реформы Военно-морских сил, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 23 мая в Николаеве на торжественной церемонии при участии президента Украины Петра Порошенко. Изменение формы Военно-морских сил предполагает смену цвета берета - с черного на цвет морской волны. На мероприятии некоторые из морских пехотинцев отказались надеть береты нового цвета и вошли в парадный строй в черных беретах.

После вхождения Крыма в состав России бойцы Феодосийского батальона морской пехоты перешли на службу в Вооруженные силы Украины.

Согласно последним данным опросов украинской социологической группы "Рейтинг", рейтинг доверия Петру Порошенко опустился до рекордно низкой отметки - теперь к президенту относятся негативно 79% украинцев (в исследовании не участвовали жители ДНР и ЛНР).