Новый кроссовер Ford EcoSport оказался дешевле прежнего

Прием заказов на кроссоверы Ford Ecosport нового поколения начался в России.

Автомобили будут стоить от 959 000 рублей - это на 13 тысяч меньше начальной цены актуальной версии. Хитрость в том, что машина получит новую комплектацию Ambiente и другой бензиновый мотор - полуторалитровый Dragon мощностью 123 л.с. в паре с 5-ступечатой механической коробкой передач. В то же время максимальная стоимость окажется выше. Причина - появление полноприводного варианта в сочетании с 6-диапазонным "автоматом" практически во всех комплектациях. Доступна эта опция будет по цене от 1 229 000 до 1 399 000 рублей. Сейчас Ecosport имеет версию 4x4 только с "механикой".

Внешне новый кроссовер будет отличаться от нынешнего решеткой радиатора, приподнятой к крышке капота, и двумя крупными блоками светотехники. Стоит признать, что и прежде дизайн Ecosport многие называли спорным, но, кажется, в Ford были довольны своими идеями и те получили развитие. Впрочем, сзади машина получила новый бампер, который гораздо гармоничнее сочетается с пятой дверью.

Полностью другим стал салон, в котором стало значительно меньше кнопок. Здесь теперь установлен "парящий" над консолью монитор мультимедийной системы диагональю до 8 дюймов. Между передними креслами поместился функциональный подлокотник.

Салон нового Ford EcoSport. Фото: Пресс-служба Ford Sollers.

Электронные помощники - активная противобуксовочная система, системы предотвращения опрокидывания (RSC), курсовой устойчивости (ESC), помощи при аварийном торможении (EBA) и трогании на подъеме, сигнализация аварийного торможения - доступны уже в минимальной комплектации. Круиз-контроль получил функцию ограничения скорости.

Несколько опций в Ford предусмотрели специально для российских потребителей. Это адаптированый навигатор, увеличенный до 4,5 литра бачок омывающей жидкости с индикатором уровня на приборной панели, а также подогрев форсунок стеклоомывателей, который дополняет и без того солидный "зимний" пакет.

Отметим, что Ford EcoSport значительно уступает в популярности "старшему" кроссоверу бренда - Kuga. В прошлом году, например, эти модели разошлись тиражами примерно в 4,5 и 13 тысяч единиц соответственно. Тем не менее спрос на машину стабилен - в 2015-м и 2016-м продажи EcoSport составили 3,9 и 4,5 тысячи автомобилей.