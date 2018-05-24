Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан самым популярным хоккеистом мира по версии американского телеканала ESPN. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Вещатель составил рейтинг самых популярных спортсменов планеты. Что несколько странно, хоть Овечкин и является наиболее известным хоккеистом, он в общем списке занимает лишь 133-е место. А возглавляет его форвард сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала", лицо многих брендов Криштиану Роналду. Вторым идет нападающий клуба НБА "Кливленд Кавальерз" Леброн Джеймс, а третьем - лидер сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси.

Возвращаясь к хоккеистам, отметим, что вторым по популярности среди представителей этого вида спорта является капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Третье место занимает Илья Ковальчук, пока что выступающий за СКА. Это несколько неожиданно, учитывая, что все же рейтинг составлялся с учетом предпочтений североамериканской аудитории, а Ковальчук уже несколько лет в НХЛ не играет. Возможно, на его позицию в рейтинге повлиял тот факт, что он намеревается вернуться в заокеанскую лигу. Рейтинг, уточним, составляется на основе анализа частоты поисковых запросов, количества подписчиков в соцсетях, а также данных о рекламных контрактах.

Овечкин, напомним, минувшей ночью впервые в карьере завоевал путевку в финал Кубка Стэнли. Он забросил победную шайбу в седьмом матче финала Восточной конференции против "Тампы". За главную награду НХЛ его команда поборется с дебютантом лиги "Вегасом".