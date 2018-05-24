Премьер Японии прилетел в Санкт-Петербург

Спецборт премьер-министра Японии Синдзо Абэ приземлился в международном аэропорту Пулково, передает телерадиокомпания NHK.

Глава японского правительства в пятницу, 24 мая, примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где выступит со специально подготовленной для этого события речью. На следующий день после этого, 26 мая, Абэ переместится в Москву, где пройдет торжественная церемония открытия перекрестных годов Японии и России. Ожидается, что политик вручит в качестве подарка щенка породы акита-ину фигуристке Алине Загитовой.

Японского премьера в поездке сопровождает министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который в правительстве также отвечает за развитие торговых связей с Россией.

В ходе визита в РФ Синдзо Абэ проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая станет уже 21-й по счету. Некоторые эксперты отмечают, что переговоры лидеров дадут старт новому витку двусторонних отношений, который Токио и Москве предстоит пройти в ближайшие годы.

Первые лица государств обсудят вопросы экономического сотрудничества. В частности, речь пойдет о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Кроме того, Синдзо Абэ намерен затронуть проблему заключения мирного договора между странами. Первые лица государств коснутся и актуальной международной повестки. Ранее Абэ заявлял о своем намерении обменяться мнениями с российским лидером о ситуации на Корейском полуострове.