Будущие владельцы автомобилей нового отечественного премиального бренда Aurus смогут заказать абсолютно индивидуальный автомобиль и даже принять участие в создании его интерьера и экстерьера.

Также у них есть возможность пройти курсы по управлению бронированным автомобилем. Об этом во время презентации отечественного автомобильного бренда журналистам рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Основное наше достижение в рамках проекта "Единая модульная платформа", который теперь предлагаю именовать Aurus, - это то, что он помог нам овладеть новыми передовыми технологиями и компетенциями, которые станут доступны для всей автомобильной отрасли",- подчеркнул министр. Российский бренд обладает многими уникальными особенностями. Например, на автомобили будут устанавливать мощные гибридные двигатели полного привода V8, которые могут работать как на бензине, так и от электричества. А в перспективе, по словам Мантурова, сделаем автомобили Aurus электрокарами.

За продвижение и продажи премиальных авто будет отвечать новая дистрибьютерская компания ООО "Аурус". Продавать машины, скорее всего, будут через существующие салоны, которые специализируются на премиум-сегменте. Прием заказов на машины должен начаться в конце августа - начале сентября нынешнего года. Как раз после завершения Московского международного автомобильного салона-2018, который пройдет с 29 августа по 9 сентября, где и состоится мировая премьера бренда. В следующем году авто начнут производить для внутреннего рынка. Начать массовую сборку планируется с седана. На экспорт машины могут начать поставляться с 2020 года.

В конце следующего года, по словам Мантурова, должна быть завершена разработка внедорожника Aurus, который станет самым массовым в линейке бренда. Все автомобили, стоимость которых начинается с 10 миллионов рублей, оснастят интеллектуальной системой управления инженеры Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.