Пушков: Студенты в Хьюстоне правильно освистали Никки Хейли

Реакция студентов Хьюстонского университета, освиставших постпреда США в ООН Никки Хейли, вполне закономерна, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Накануне студенты Хьюстонского университета чуть не сорвали выступление Хейли. Кадры ее появления на трибуне опубликовал в Twitter журналист Си Джей Верлеман. Собравшиеся встретили дипломата выкриками с обвинениями в геноциде. Из комментариев под видео следует, что таким образом молодые люди выразили протест против политики США в отношении Палестины.

"Студенты Хьюстонского университета освистали Никки Хейли - и правильно сделали", - написал в Twitter Алексей Пушков. "Это законная реакция на ее агрессивность и лицемерие", - считает он. "Перед людьми выступать - это не в Совбезе и не перед камерами красоваться", - добавил парламентарий.

Ситуация вокруг Палестины вновь накалилась после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая. Только за этот день в результате столкновений с израильской полицией погибли порядка 60 палестинцев. Эти протестные выступления в Палестине стали самыми масштабными и кровопролитными за последние годы.

На следующий день Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совбеза ООН не стала слушать выступление своего палестинского коллеги Рияда Мансура, который обвинил израильтян в "агрессии против палестинского народа" и подавлении мирных, по его словам, манифестаций.