Жители улицы Красноэховской в Переславле-Залесском в придачу к хоккейному корту, построенному осенью прошлого года по областному проекту "Решаем вместе!", получили этой весной… болото. Когда растаял снег, в разлившейся здесь огромной луже даже плавали утки. И до сих пор к корту очень сложно подобраться из-за непролазной грязи.

Общественники, приехав на место, установили, что двор по-прежнему представляет собой болото и к корту не подобраться. Фото: Региональное отделение ОНФ в Ярославской области

Естественно, когда коллективно решали, как благоустроить двор, и потом голосовали за выбранный вариант, мечтали о другом: о возможности зимой и летом гонять в хоккей, кататься на роликах, играть в подвижные игры. Думали, что дети будут так увлечены, что их с корта не вытащишь. Троих недавно и правда еле вытащили - только по другой причине.

- Когда основание для хоккейной коробки делали, отсюда пятнадцать КамАЗов грунта вывезли, потом песок туда возили, гравий. В результате весной возле сетей канализации, которые находятся у самой коробки, образовалось две промоины, - рассказывает жительница дома № 11 на улице Красноэховской Галина. - Трех ребятишек туда чуть не засосало. Одного вытащили, а его сапоги там остались, потом еще двоих вытаскивали. Сейчас дети прыгают через эти ямы. И никому нет дела, а далеко ли до беды?

Региональный исполком Народного фронта, куда обратились горожане, выяснил, что корт поначалу вообще планировали сделать в другом месте - поближе к домам. Но помешали инженерные сети. И объект просто сдвинули - на самый сырой участок. При этом проект строительства основания для хоккейной коробки устройство дренажа не предусматривал.

- Там, где нам сделали корт, всегда было влажно, потому что раньше здесь находились парк и пруд, - рассказывает Галина. - Во время строительства домов пруд засыпали или осушили, но сюда, в низину, все равно стекает вода из частного сектора.

Сейчас дети прыгают через эти ямы и никому нет дела. А далеко ли до беды?

Городские власти еще в прошлом году заверили жителей микрорайона, что сделают водоотвод, однако выяснилось, что там, где планировали рыть канаву, проложены электрический кабель и газопровод. На том все пока и застопорилось.

- Проблем можно было избежать, если бы проектно-сметную документацию подготовили качественно, - считает сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Ярославской области Анатолий Упадышев. - Создается впечатление, что ее делали без выезда на место. Отдельного внимания требует тема неэффективного расходования бюджетных средств: проект стоил более чем 1,6 миллиона рублей.

Впрочем, директор многофункционального центра развития Переславля-Залесского Денис Усманов считает, что проблема преувеличена, жители двора "устали от излишнего внимания", а земля у корта уже подсохла.

- Просто никто не видел эту территорию изначально, - поясняет он. - Там был бурьян с человеческий рост. Жители просили построить только бетонное основание для хоккейной коробки, потому что борта у них были свои. Так и сделали.

По словам Дениса Усманова, сама коробка водой не заливается, к ней претензий нет, сейчас там играют в футбол. Более того, с жителями "ведется диалог" о покраске бортов: горадминистрация выделит краску, жильцы выполнят работу. А чтобы не было проблем с доступом к корту, летом там сделают высокие дорожки.

Комментарий

Евгений Чуркин, руководитель проектного офиса "Решаем вместе!":

- Заказчики, исполнители и приемщики работ - местные власти. Основная задача областного проектного офиса - отобрать проекты, прошедшие обсуждение граждан, для реализации. Ситуация с кортом в Переславле-Залесском на контроле у нас и у губернатора. Администрации города поставлена задача довести сделанное до ума. Если где-то ошиблись, надо все исправить.