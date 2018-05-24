Беларусь поставит Приморью продукты и транспорт

Экономический потенциал взаимодействия Беларуси и Приморского края необходимо активно развивать и к этому есть все предпосылки несмотря на территориальную отдаленность и непростые логистические схемы доставки грузов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко в рамках ХXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2017 году в Посольстве Беларуси в России состоялись две встречи с главой Приморского края. Успешно реализуется трехлетний План мероприятий на 2018 - 2020 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Приморья о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. За первый квартал 2018 года совместный товарооборот вырос на 44 процента и составил 3,6 млн. долларов. Такая положительная динамика взаимной торговли свидетельствует не только об имеющихся возможностях увеличения ее объемов, но и наращивании экономического потенциала взаимодействия в целом, подчеркнул Игорь Петришенко.

Андрей Тарасенко рассказал, что в Приморье особое внимание уделяется развитию агропромышленного сектора экономики, планируется значительное расширение производства продукции сельского хозяйства (в 2018 году на реализацию соответствующей программы выделено почти 1,7 млрд. росс. рублей). Рассказал об устойчивом спросе в регионе на белорусскую технику, продукты питания, потребительские товары.

Посол, обратив внимание на оживление поставок в Приморский край прежде всего белорусской техники (в 2017 году - 94 трактора МТЗ, 37 грузовых автомобилей МАЗ, в первом квартале 2018 - 45 тракторов, 7 автомобилей, 8 ед. прицепной техники МАЗ, МТЗ и 31 ед. техники и навесного оборудования ОАО "Амкодор"), отметил возможности белорусских предприятий к их наращиванию. При этом ОАО "МАЗ" и УКХ "БЕЛАВТОМАЗ" готовы принять участие и в обновлении парка пассажирской техники Приморского края с использованием различных схем финансирования.

Игорь Петришенко также подтвердил готовность белорусской стороны нарастить объемы прямых поставок в регион сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, потребительских товаров для нужд потребительского рынка Приморья. Рассказал, что в Корсаковском районе Сахалинской области реализуется проект по строительству молочно-товарной фермы на 1000 голов и агрогородка усадебного типа и предложить использовать имеющийся у белорусской стороны опыт проведения таких работ в Приморском крае.

Посол предложил использовать и опыт ряда российских регионов по привлечению белорусских организаций к проектированию и возведению жилья, производственных, и социальных объектов, обустройству сельских населенных пунктов, реализации инвестиционных проектов.

Справка

В 2017 году товарооборот Республики Беларусь с Приморским краем составил 18,4 млн. долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 36,3 процента. В январе - марте 2018 года товарооборот составил 3,6 млн. долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 44 процента.

Источник: Сайт Посольства Беларуси в России.