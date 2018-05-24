На конкурсе имени Святослава Кнушевицкого победил российский виолончелист

Среди стран, взявших лауреатство на виолончельном конкурсе Святослава Кнушевицкого в Саратове, на первом месте Россия и Китай. В старшей группе первая и третья премии - у российских виолончелистов; третья поделена между Россией и Казахстаном, а вторая - у музыканта из Беларуси. В младшей группе все три почетных места заняли китайские виолончелисты, поделив при этом вторую и третью премии с российскими музыкантами, а первую - с Украиной.

Великая русская виолончельная школа - Карл Давыдов, Анатолий Брондуков, Александр Вержбилович, Григорий Пятигорский, Семен Козолупов, Даниил Шафран, Святослав Кнушевицкий, Валентин Берлинский, Мстислав Ростропович, Наталья Гутман, Наталья Шаховская и другие. Этой школе, известной во всем мире, в фойе Саратовской филармонии была посвящена фотовыставка, действовавшая все время конкурса. Первенство русской виолончельной школы в музыкальном мире отмечали и члены жюри.

Прямая речь

Христофор Мирошников (Греция), виолончелист, выпускник Московской консерватории:

- В Москве, у замечательного педагога Натальи Шаховской прошло мое становление как музыканта. Затем я продолжал учиться в Америке, и это был интересный опыт - столкнуться с абсолютно другим музыкальным мышлением и видением. Это важно, что в России проходят такие конкурсы, куда приезжают музыканты разных школ, где можно многому поучиться друг у друга. У нас, в Греции, виолончель, например, не такой популярный инструмент, как скрипка, фортепиано или гитара. И я считаю, что инструмент этот в Греции нужно развивать.

Кстати, в Китае, напротив, виолончель невероятно популярна.

На Мула (Китай), профессор Центральной консерватории Китая:

- Китайская публика обожает посещать концерты виолончельной музыки, ей нравится сам звук этого инструмента. Дети с раннего возраста мечтают заниматься на виолончели. Виолончельные мастер-классы проводятся у нас по Центральному телевидению по всему Китаю. Причем подразумеваются абсолютно все уровни владения инструментом, начиная от первых шагов - до высокого профессионального уровня… Китайские студенты обычно обучаются здесь, в Китае, ведь у нас по всей стране более 10 профессиональных музыкальных учебных заведений по этой специальности, а самая главная находится в Пекине. Она - побратим с ЦМШ при Московской консерватории.

Гуидо Риччи (Италия), виолончелист:

- Виолончель - инструмент, пришедший к нам из Европы. И репертуар у нее в большей степени европейский. Хотя, в Монголии, например, есть свой древний национальный струнно-смычковый инструмент морин хуур, верхняя часть грифа которого изготавливается в виде головы лошади. Он очень популярен также в Бурятии, Калмыкии - и это достояние человечества: инструмент находится под охраной ЮНЕСКО.

То, что мы увидели на сегодняшнем конкурсе - это русская школа. Несмотря на большое количество наград у китайских виолончелистов, практически все сейчас идет из России. У нас, в Европе, в Италии, своя сильная виолончельная школа и традиции. Достаточно сказать, что сейчас одним из ведущих виолончелистов мира является Марио Брунелло, с которым я имел честь гастролировать по России много лет назад: Москва - Ленинград - Рига (Латвия).

Конкурс в Саратовской филармонии продолжался 10 дней. По традиции, после выступления в гала-концерте новые лауреаты конкурса отправляются с концертом на родину Святослава Николаевича Кнушевицкого, в город Петровск Саратовской области.

Справка "РГ"

Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого проводится при поддержке Министерства культуры РФ с 2012 года.

В этом году в конкурсе приняли участие 80 музыкантов (возраст участников младшей группы - до 18 лет, старшей - до 30 лет) из одиннадцати стран мира - России, Болгарии, Германии, Франции, Китая, Турции, Армении, Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана.

Россию представили виолончелисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Челябинска, Воронежа, Якутска, Липецка, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Казани, Армавира, Калининграда, Шлиссельбурга, Уфы, Ростова-на-Дону, Набережных Челнов, Элисты, Костромы, Барнаула.

Лауреаты конкурса

В младшей группе:

I премия - Ставицкий Арсений (Украина) и Намиса Сун (Китай); II премия - у самых юных участников конкурса - двенадцатилетних Никонова Даниила (Россия) и Вана Ясэня (Китай); III премия - у Микрюкова Андрея (Россия) и двенадцатилетней Чжен Си (Китай).

В старшей группе:

I премия - Ежов Давид (Россия, Москва), II премия - Мухаметдинов Камиль (Россия, Казань); III премия - Михаил Махнач (Беларусь) и Алдангора Раббани (Казахстан).

В состав жюри под руководством профессора Московской консерватории Игоря Гаврыша вошли выдающиеся педагоги и исполнители: Якоб Богаарт (Нидерланды), Христофор Мирошников (Греция), Жан Монтеc (США/Гаити), На Мула (Китай), Кирилл Родин (Россия), Юрий Семенов (Россия), Надежда Скворцова (Россия), Владимир Тонха (Россия), Веселин Эмануилов (Болгария), Гуидо Риччи (Италия). Заместитель председателя жюри конкурса - Сергей Усанов (Россия).

V Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого состоится через два года, в 2020 году.