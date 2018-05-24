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24.05.2018 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове продлили арест еще двум фигурантам дела "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Центральный суд Кемерово продлил срок содержания под стражей еще двум обвиняемым по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне". Экс-начальник областной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова и руководитель компании-поставщика пожарной сигнализации в ТРЦ Игорь Полозиненко останутся в СИЗО до 25 августа 2018 года.
Администрация Кемерова: "Зимняя вишня" остается под арестом

Суд удовлетворил ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ в отношении обоих фигурантов. Постановления в законную силу пока не вступили.

Необходимость продления ареста Комковой, как сообщает ТАСС, представитель следствия объяснил тем, что сразу после возбуждения уголовного дела она вылетела в Москву. И возвращать в Кемерово ее пришлось принудительно. Кроме того, обвиняемая отказывается от дачи показаний и не сотрудничает со следствием.

По словам адвоката, в столицу Комкова летала на медицинское обследование: она страдает заболеванием, диагностировать которое при содержании в СИЗО не представляется возможным. К тому же, как подчеркнула защитник, у Комковой был обратный билет. Сама обвиняемая, пожаловавшись на духоту в камере, из-за которой у нее постоянно высокое давление, просила отменить арест. Она пообещала являться в следственное управление по первому же требованию и жить по месту регистрации.

Настаивая на продлении ареста руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, представитель следственных органов сообщил, что обстоятельства, по которым обвиняемый был заключен под стражу, не изменились. Он по-прежнему может попытаться скрыться от суда, уничтожить следы преступления и вещественные доказательства, оказывать давление на свидетелей. Следователь также уточнил, что уже опрошены около 350 потерпевших, проведены допросы более 400 свидетелей, и работа все еще продолжается.

Обвиняемый и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на более мягкую. Защитник подчеркнул, что Полозиненко активно сотрудничает со следствием и последователен в показаниях. Вины он не признает, поскольку не оказывал услуг ненадлежащего качества. Кроме того, адвокат напомнил, что у его подзащитного двое несовершеннолетних детей, а его жена - инвалид III группы.

Как писала "РГ", ранее суд продлил аресты до 24 и 25 августа шести фигурантам по делу "Зимней вишни": бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината Юлии Богдановой, техническому директору предприятия Георгию Соболеву, сотруднику компании "Системный интегратор" Александру Никитину, работнику частного охранного предприятия Сергею Антюшин и гендиректору компании-арендатора сгоревшего ТЦ Надежде Судденок. Еще один обвиняемый - начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин - арестован до 11 июня.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" случился 25 марта, его жертвами стали 60 человек, в том числе, 41 ребенок. Расследование уголовного дела продолжается.

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