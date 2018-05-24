В Новосибирске улица, победившая в прошлогоднем голосовании "Выбери дорогу для ремонта", так и осталась в ухабах и колдобинах.

По Чемпионской улице на окраине Новосибирска не ездят кортежи столичных чиновников, посещающих сибирскую столицу, да и городские там едва ли бывают. Ремонтировать дорогу никто не спешит. Улочка-то всего-ничего, несколько десятков коттеджей. Но по ней с ранней весны до поздней осени непрерывно колесят дачники: это единственный путь до четырех садовых обществ, где расположены в общей сложности 988 участков.

Сотни легковушек с рассадой - еще полбеды. А вот грузовики со стройматериалами в считанные дни превращают и без того запущенную дорогу в настоящую "полосу препятствий". Не спасает и ямочный ремонт, который жители домов на Чемпионской вынуждены делать за свой счет. В течение нескольких лет они получают от властей отписки, объясняющие, почему улица вновь не будет отремонтирована. Впрочем, и обнадеживающие ответы были. В 2014 году, например, улицу даже обещали включить в план работ. Правда, ремонт ограничился тем, что на дорогу высыпали пару машин щебня.

А прошлой осенью улица победила в новосибирском интернет-голосовании "Выбери дорогу для ремонта". Вот только чемпионское первое место до сих пор никакой "награды" жителям не принесло - в плане ремонта на 2018 год улица не значится.

- Нам объясняют, что все дороги делятся на три категории: федерального значения, региональные и межмуниципальные, а еще те, что имеют местное значение. И оказывается, по условиям конкурса, речь о дорогах местного значения, якобы, не идет. Но зачем тогда нашу улицу вообще включили в конкурсный список? На этот вопрос никто ответить не может, - сетует житель дома на Чемпионской Ильдар Фазылбеков.

В городской администрации "РГ" пояснили, что участки дорог, вошедшие в число лидеров по итогам голосования "Выбери дорогу для ремонта", рассматриваются профильным департаментом в числе приоритетных при составлении плана ремонта дорог на следующий год. Казалось бы, в этом году "чемпионцы" могли бы надеяться на то, что перестанут застревать в грязи, в черте города все же живут. Если бы не одно "но".

- Чемпионская является улицей индивидуальной жилой застройки, при формировании планов ремонта которых в первую очередь включаются объекты, вошедшие в наказы избирателей депутатов новосибирского горсовета, - пояснили в пресс-службе мэрии. - При этом вышеуказанный адрес в эти планы не вошел, и ремонт улицы будет рассмотрен после выполнения всех наказов с предварительным сроком реализации - 2019 год.

По словам живущей на Чемпионской Ирины Петровой, она и ее соседи в течение нескольких лет обращались не только в городскую администрацию, но и к губернатору, и в горсовет. А формулировку про "адреса, входящие в наказы депутатов", слышали уже много раз.

- Меняется только год: то предварительный срок был 2017-2018-й, то уже 2019-й. А мы каждый год за свой счет вынуждены хоть какой-то ремонт делать. В прошлом году нам "помогли" - отдали битый кирпич, оставшийся после капремонта школы - хоть за это спасибо. На то, чтобы его привезти и засыпать в ямы мы собрали почти 90 тысяч рублей. Не бог весть что, но хотя бы не вязли в грязи после дождей. Правда, этого хватило недели на две - и снова улица стала непролазной. Только вчера грузовая ГАЗель застряла, - показывает Ирина фотографии "с места событий". - А ведь это могла быть "Скорая помощь". Сегодня пожарные КАМАЗы у нас проезжали, чья-то дача горела. Хорошо хоть не застряли, но после них, по улице снова не проехать.

Нюанс в том, что параллельно Чемпионской есть несколько аналогичных улиц и каждая из них могла бы также стать путем для дачников. Но там жители установили шлагбаумы, и посторонний транспорт не пускают, а "чемпионцам" запрещено препятствовать движению. При этом владельцы садовых участков оплачивать ремонт муниципальной улицы, естественно, не хотят, с них и без того дерут три шкуры.

При этом одну из параллельных улиц в прошлом году отремонтировали. "Вместо нашей", - сетуют чемпионцы, полагающие, что здесь не обошлось без связей во властных структурах кого-то из соседей. На Чемпионской таких связей ни у кого нет. Того и гляди, их с внешним миром вообще не останется.

А как у соседей

В прошлом году омичи в рамках интернет-голосования выбрали 33 участка для первоочередного ремонта дорожного покрытия. Эксперты уже завершили их обследование и заявляют, что испытание зимой выдержали не все.

- В частности серьезные дефекты обнаружены на проспекте Мира. Несмотря на то, что в период работ объект проходили жесткий многоэтапный контроль, асфальт на одном из участков оказался разрушен. Скорее всего, подрядчик промахнулся с битумом, качество которого оказалось не на высоте. Но в любом случае до 1 июня он должен исправить брак за свой счет, - сообщил "РГ" генеральный директор СоюздорНИИ Олег Бабак.

В этом году в Омске в рамках госпрограммы планируется отремонтировать 37 дорог общей площадью 930 тысяч квадратных метров. На все эти работы выделено лишь около 970 миллионов рублей. Поэтому строителям придется использовать наиболее экономичные варианты ремонта.

При этом эксперты считают, что строительные стандарты, разработанные три десятка лет назад, уже давно устарели.

- По логике, дорожникам нужны новые законы, стимулирующие применение продвинутых технологий, ориентированных на разные климатические зоны. Подобные регламенты уже действуют во многих странах, недавно, например, введены в Казахстане. И нам тоже надо к этому стремиться, - считает профессор Сибирской автодорожной академии Александр Лыткин. - В идеале, дорожный ремонт должен выполняться в комплексе, включая, помимо обновления полотна, оснащение "ливневкой", обустройством бордюров, пешеходных дорожек, разметкой, установкой светофоров и фонарей освещения. Но это означает, что и расходы вырастут на порядок.

Позволить себе этого Омск не может. Поэтому пока планируется построить ливневую канализацию только на одной улице (3-й Островской). И то произойдет это не раньше 2019 года.

За ремонт переплатили

В столице Кемеровской области на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году потратили более 1,2 миллиарда бюджетных рублей. Когда ремонтные работы завершились, аудиторы Счетной палаты РФ обнаружили, что они были выполнены с нарушениями. Начиная с того, что техсостояние автодорог в Кемерове диагностировали... чисто визуально. А затем, заключив девять муниципальных контрактов, администрация города не соблюдала Методику определения стоимости строительной продукции и включения затрат на непредвиденные расходы.

- Проверка показала, что муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог местного значения заключались с марта по август 2017 года, цена контрактов была завышена на 270 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подготовкой конкурсной документации занималось управление дорожного хозяйства и благоустройства горадминистрации. По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего начальника управления возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, следствие считает, что подозреваемый не проконтролировал подготовку необходимой достоверной документации для проведения торгов, а по итогам электронных аукционов не только заключил контракты с завышенной начальной ценой, но и принял работы. В результате подрядчикам из федерального и регионального бюджетов переплатили свыше 160 миллионов рублей. А между тем состояние целого ряда участков отремонтированных дорог еще в октябре прошлого года (сразу после ремонта) оставляло желать много лучшего. Аудиторы Счетной палаты РФ зафиксировали там просадку покрытия и люков, неровность верхнего слоя, застой воды и другие дефекты.