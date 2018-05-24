Обитатели одноэтажного дома на центральной ставропольской улице имени Маршала Жукова многие годы грезят о смене своих обветшалых квартир. Вроде и жилье удачно расположено: кажется, можно его продать и купить новое - пусть чуть подальше, но зато с удобствами. Однако вдруг выяснилось, что это сделать невозможно, так как дом признали историческим памятником.

Заброшенный центр

Несколько стоящих полукругом старых строений, в середине - небольшой дворик со столиком и парой скамеек. Здесь, совсем рядом от центральной площади края - имени Ленина, в 20 квартирах живут более двух десятков человек. А сразу за забором находится главный городской стадион "Динамо", порядком истрепанный временем и недостатком финансирования, но все еще действующий.

Когда точно дом стал жилым, никто уже и не помнит: говорят, раньше здесь размещалась военная комендатура. А до этого, кажется, был дворянский дом.

- Я живу здесь 42 года, и за это время в доме ни разу не было ни одного капитального ремонта, - рассказывает жительница одной из квартир.

В начале двухтысячных, когда муниципальное жилье начали приватизировать, дело сдвинулось с мертвой точки. За несколько лет, прибегая к помощи юристов, обитатели дома сумели получить в собственность и квартиры, и даже землю. Однако вскоре пришла новая "беда" - почти два года назад дом внесли в реестр памятников культуры регионального значения. И теперь любое действие с жильем требует выполнения сложнейших бюрократических процедур.

Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Соответствующий приказ краевого управления о сохранении и государственной охране объектов культурного наследия "О включении выявленного объекта культурного наследия "Дом дежурного штабного офицера", первая половина XIX века, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова, 18, литеры А, а, а1, а3, Б, б в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения" появился 25 декабря 2015 года.

Правда, о том, что они вдруг оказались "хозяевами" памятника, жильцы узнали случайно. На фасаде дома начали делать разметку под памятную доску. По их собственным словам "не дали повесить, отстояли". Хотя на ситуацию это никак не повлияло.

- Ну, давайте все лачуги, где какой-нибудь известный человек побывал, делать объектами культурного наследия, - говорит в сердцах жительница дома Надежда Джалгасбаева. - Но соседние дворы скупили, и людям дали новые квартиры. А мы по-прежнему как привязанные живем...

Надежду, наверное, можно понять. По внешнему облику определить историческую значимость данного места, действительно, сложно. Обыкновенный фасад, каких в городе сотни, да еще с какой-то забегаловкой, где обедают окрестные офисные работники. Внутри двора и самих квартир возникает ощущение, будто очутился в заброшенном селе - колонка, уличный дощатый туалет, деревца, покосившиеся стены и подгнившие крыши. Выдает местоположение только городской шум.

Причем обитателям трех квартир еще "повезло", у них хотя бы есть канализация. Остальным приходится круглый год набирать воду из колонки во дворе и ходить в туалет, стоящий в дальнем конце земельного участка.

- Зимой вообще тяжело приходится, - делится, вытирая набежавшую вдруг слезу, самая пожилая жительница дома-памятника - 84-летняя Антонина Ковалева. - Дойти туда через двор с моими ногами невозможно, я же с крыльца с трудом спускаюсь.

Повисли в воздухе

А теперь - о том, почему жильцы этого дома оказались в бюрократической ловушке. По словам юристов, чтобы производить со своим имуществом хоть какие-то операции (продавать, передавать по наследству, прописываться), им необходимо оформить охранное свидетельство на дом.

- Теперь мы должны за свой счет организовать охранное предприятие. Плюс установить пожарную сигнализацию, еще что-то. Но ведь если власти сделали наш дом памятником, то пусть сами его и "охраняют", - сетуют жители. - Большие деньги нужны на все, а у нас их просто нет.

Побочных проблем появилась уйма: люди теперь не могут продать или перестроить квартиры. А еще нет возможности прописаться, из-за чего детей не берут в школу или детский сад по месту жительства.

Что касается исторической ценности строения, то ученые в этом не сомневаются.

- Ставрополь и весь край сыграли исключительно важную роль в становлении российской государственности на Кавказе с конца XVIII по вторую половину XIX века, - пояснил корреспонденту "РГ" директор Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве Николай Охонько. - А центром Ставрополя был дом командующего. Сюда приезжали императоры, представители зарубежных государств, соседних народов. Увы, он не сохранился, зато практически чудом остался так называемый Дом дежурного штаб-офицера - он был частью большого комплекса. Дежурный штаб-офицер - представитель России, который круглосуточно контролировал и наблюдал за ситуацией во всем регионе. И этот кусочек истории необходимо сохранить.

"Я живу здесь 42 года, и за это время в доме ни разу не было ни одного капитального ремонта"

Кстати, мемориальная доска (ее изготовили на деньги спонсоров), которую собирались вешать на дом, до сих пор пылится в музее...

А вот страсти вокруг дома- памятника продолжают накаляться. Его жильцы недавно обратились за помощью в администрацию города. Однако чиновники перенаправили их... в край. Помощи в результате не последовало ниоткуда.

В ответ на журналистский запрос о сложившейся ситуации в администрации Ставрополя ответили, что, мол, никаких бумаг о признании дома на улице Маршала Жукова, 18 аварийным не подавалось, то есть даже какого-нибудь ремонта людям, похоже, ожидать не стоит.

Встрепенулись же городские власти в конце апреля, когда один из местных телеканалов показал небольшой сюжет о жителях дома на улице Маршала Жукова, 18.

- В ближайшее время будет проведен технический мониторинг многоквартирного дома. При необходимости будут внесены изменения, в том числе распоряжение о включении этого дома в программу капитального ремонта, - сообщил заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации Ставрополя Евгений Маслов.

Правда, жильцы дома продолжают оставаться один на один со своими проблемами.

- Власти должны проявить мудрость и помочь жителям, а также сохранить памятник. Для этого придется принимать и административные меры, и экономические. Не знаю, способна ли на это наша власть. Сейчас она открещивается от всего - и от истории, и от своих людей, - считает директор музея Николай Охонько.

Люди сами виноваты?

Так могут ли люди все-таки рассчитывать на помощь местных чиновников? За ответом на этот вопрос корреспондент "РГ" обратился к главе администрации Ленинского района Ставрополя Александру Грибеннику. И услышал вот такой монолог.

- За состояние дома и признание его памятником мы не отвечаем, раз признали, значит, есть основания. С нашей стороны мы реагировали на обращения граждан, их было всего два, причем последнее - два года назад.. Жалобы людей на крыс и других вредителей не подтвердились, - сказал Александр Дмитриевич. - Я считаю, что ответственность за состояние своего дома и территории несут жильцы. Если бы они систематически следили за своим имуществом, оно бы не было в таком плачевном состоянии. Подчеркиваю, что все жилье и земля находятся у людей в собственности. Чтобы какие-то действия совершать с этим имуществом, им нужно оформить охранное свидетельство. По закону это делается за счет собственников.

Вот так. Получается, ждать людям помощи от властей не приходится...

Новые загадки старинного особняка

Так получилось, что "РГ" уже второй раз за последнее время обращается к этой теме. В материале "Особняком встал" ("РГ" от 19 октября 2017 г.) рассказывалось, что в Ставрополе снесли дом на улице Дзержинского, 134. Здание было признано аварийным, а жилплощадь у собственников выкупила фирма-застройщик, имевшая полный пакет документов на снос и начало нового строительства на этом месте. Только после сноса выяснилось, что дом за месяц до этого был признан объектом культурного наследия краевого значения.

Почему городские власти дали разрешение на снос здания и кто теперь за это ответит?

Тогда администрация Ставрополя и краевое управление по сохранению объектов культурного наследия всячески избегали комментариев и пытались решить проблему за закрытыми дверями. А на публикацию в "РГ" они так и не отреагировали.

И только недавно стало выясняться, что приказ то ли отменили задним числом, то ли сделали вид, что его якобы и вовсе не было. А управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия все-таки тогда отказало во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия дома на улице Дзержинского, 134.

Комментариев никто по-прежнему не дает. Похоже, чиновники делают все, чтобы об этом доме и истории вокруг него общественность Ставрополя просто постепенно забыла?