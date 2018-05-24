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24.05.2018 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего новгородского вице-мэра осудили за детскую порнографию

Текст: Алексей Васильев (Великий Новгород)

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы администрации Великого Новгорода Вадиму Фадееву.

Фото: Денис Пономарев
Задержан вице-мэр Великого Новгорода Вадим Фадеев

Как сообщает пресс-служба Новгородской областной прокуратуры, он признан виновным по статьям "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети "Интернет", "Совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста" и "Мужеложство с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста".

Суд установил, что с 2014 по 2016 год чиновник под псевдонимом вел страницу в социальной сети "ВКонтакте", где размещал видеоролики со своего мобильного телефона. Посмотреть и скопировать их мог любой желающий.

Искусствоведческая и медицинская экспертиза показали, что видеозаписи, на которых подростки вступали в половой контакт, являются порнографией. Вычислить автора этих роликов удалось в ходе совместной проверки региональной прокуратуры и подразделения "К" областного УМВД.

Кроме того, правоохранители выяснили, что в 2015 - 2016 годах Фадеев переписывался в соцсетях с несовершеннолетними мальчиками, вел с ними откровенные разговоры и побуждал к сексуальным действиям. Весной 2016 года чиновник пошел еще дальше и вступил с одним из них в интимную связь, квалифицированную в материалах дела как "мужеложство и развратные действия".

Свою вину Фадеев признал лишь частично. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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