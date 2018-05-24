Росстандарт создаст единую среду для разработки ГОСТов

Глава Росстандарта Алексей Абрамов предлагает создать единую среду для разработки корпоративных и национальных стандартов. Об этом он рассказал "РГ" в ходе Петербургского международного экономического форума.

Абрамов отметил, что цифровая трансформация - это вопрос выживания для сферы стандартизации. Росстандарт, с одной стороны, содействует разработке стандартов в сфере цифровой экономики (блокчейн, искусственный интеллект, киберфизические системы и так далее), с другой - меняет в целом подходы к процедурам подготовки и имплементации стандартов, пытаясь усилить роль бизнеса в этом процессе.

"Мы хотим обеспечить онлайн-доступ к базе данных стандартов, - сказал Алексей Абрамов. - Причем в этом цифровом пространстве должны оказаться не только национальные стандарты, но и большой блок корпоративных стандартов. Мы бы хотели разрешить раскрывать корпоративные стандарты на единой платформе, это позволит быстрее находить кооператоров в рамках сложных технологических процессов, быстрее находить поставщиков и заказчиков".

Такая платформа позволит вовлечь в оборот больше корпоративных стандартов, которые впоследствии могут стать национальными, и дать возможность лучше использовать корпоративные стандарты в отношениях B2B, отметил Абрамов.