Трассу Минск - Полоцк предложили продлить до Петербурга

В Беларуси начались работы по строительству магистрали Минск - Полоцк. При этом в союзном государстве уже задумываются о продлении трассы через Ленобласть до Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в ходе заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью, сообщает пресс-служба республиканского посольства в РФ.

Белорусская сторона полагает, что продление трассы до Севернй столицы откроет новые перспективы расширения сотрудничества с российскими регионами.

- Это был бы новый совместный проект - "Льняной путь", к примеру, по аналогии с известным "Шелковым путем", - заметил на заседании чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Кроме того, в преддверии Петербургского международного экономического форума была подписана "Программа торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между правительством Республики Беларусь и правительством Ленинградской области на 2018-2020 годы".