В ФАС назвали метод выявления картеля в цифровой сфере

Выявить картель в цифровой сфере легче, чем в реальной жизни, рассказал в беседе с "РГ" статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.
"У меня есть любимая фраза - чтоб поймать цифровую мышь, надо иметь цифрового кота. Я надеюсь, что ФАС этого цифрового кота уже создала. Мы используем и технические средства, и программные. Если знать, как ловить цифровые нарушения и уметь, то это даже легче, чем в обычной жизни, потому что в цифровой жизни мы никуда не спрячемся. И если бумагу можно сжечь, хотя и говорят - рукописи не горят, к сожалению, иногда их можно сжечь, а вот цифровые следы убрать практически невозможно. Все, что вы когда-то набрали на своей клавиатуре, все осталось в цифровом океане", - пояснил Андрей Цариковский.
В пример он привел банковские транзакции. По словам замглавы ФАС России, расплачиваясь картой, мы сообщаем "банкам все о своих привычках".
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