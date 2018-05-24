На недавно прошедшей ярмарке-выставке "АгроТУР", которая в Краснодаре уже стала традиционной, наградили победителей краевого конкурса среди предприятий, развивающих сельский туризм. Популярность этого направления на Кубани растет из года в год. Ведь все больше отдыхающих готовы променять суету пляжей на сельскую тишину.

За последние три года количество таких баз в крае выросло в 2,5 раза, а число гостей, их посетивших, увеличилось более чем на треть. Всего же на Кубани работает больше 100 объектов аграрного туризма, из них 30 специализируются на гастрономическом и винном направлениях. Гостям также организуют чайные туры, конные прогулки, рыбалку и охоту, экскурсии на экологические и экзотические фермы.

Во время выставки вся площадь перед Законодательным собранием края была занята куренями и подворьями городов и районов, где работают предприятия сельхозтуризма. Свои экспозиции привезли винодельни, фермы, усадьбы, рыболовецкие и охотничьи базы, мастерские декоративно-прикладного искусства.

Народные умельцы, а их было около 400, приехали на выставку из всех муниципалитетов региона. Они не только демонстрировали свои изделия ручной работы, но и проводили мастер-классы для желающих попробовать себя в гончарном деле или пошиве тряпичной куклы-оберега.

- Я занимаюсь керамикой вот с такого возраста, - рассказывает Антон Курлянчиков из Славянска-на-Кубани и показывает на пацаненка лет шести, который завороженно наблюдает за гончарным кругом и тем, как в руках мастера глина в считаные секунды меняет форму и становится то кувшином, то крынкой. - Сейчас мне 29, есть несколько специальных образований. Гончарный круг сделал сам, благо в интернете сейчас есть чертежи и материал купить тоже не проблема. Поддерживаю связь со своими преподавателями из Краснодарского института культуры - мастерами с большим опытом. Есть своя печка для обжига, разрисовываю изделия сам. С удовольствием участвую в таких ярмарках. Здесь можно и продать что-то, и мастер-класс провести.

Традицию ежегодной демонстрации кубанскими умельцами своих талантов на выставке заложили депутаты Заксобрания. Это часть государственной поддержки народных художественных промыслов и ремесел, которая прописана в соответствующем краевом законе.

- В свое дело мастера вкладывают всю душу. Это традиции нашего народа, которые мы должны сохранить и передать последующим поколениям кубанцев, - заявил глава края Вениамин Кондратьев. - Бизнесом назвать это невозможно. Такой товар не приносит сверхприбыль, но он дорогого стоит, так как сохраняет культуру.

- Выставка стала масштабнее и интереснее. Она растет и привлекает все больше и больше людей. Это говорит о том, что традиции прикладного народного творчества живут и развиваются, что такие проекты близки и понятны людям, - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко. - Рост популярности наших туристических объектов повышает спрос и на сувенирную продукцию. Причем гостям гораздо приятнее привезти из отпуска кубанский сувенир ручной работы, нежели китайскую штамповку. "АгроТУР" начинался с малого. Четыре года назад было не более 20 участников. Сегодня яблоку негде упасть. Выставка объединяет лучших мастеров народных промыслов с представителями аграрного туризма.

В этом году на ярмарку приехали представители 90 предприятий, организующих сельский отдых. Среди них пчеловод Алексей Басос, открывший три года назад стационарную экопасеку в станице Раздольная Кореновского района.

- Наше направление - получение продуктов пчеловодства для оздоровления, - говорит Алексей. - На нашей экопасеке мы не применяем никаких химических препаратов. Ульев в зависимости от сезона - от 40 до 70. В этом году расширяем количество услуг: будем проводить дегустации, организовывать экскурсии для гостей, рассказывать им о пчелах. На самом деле люди очень мало знают и о них, и о меде, и о продуктах пчеловодства.

За три года количество объектов агротуризма в крае выросло в 2,5 раза, а число гостей - более чем на треть

На пасеке сейчас создают всю необходимую инфраструктуру. Даже расписали бизнес-план на несколько лет вперед. Уже построили один деревянный апи-домик, где будут предлагать такую необычную оздоровительную услугу, как сон близ ульев.

- Пчелиная семья имеет биополе, причем распространяется оно на полметра от улья во все стороны, - продолжает Алексей. - На этом принципе строится и ульетерапия. Человек устраивается на лежанке рядом с пчелиной семьей, и его биополе гармонизируется с биополем пчел. Но прямого контакта с пчелами нет, улей вмонтирован в стену домика. Такой сон нормализует давление, снимает головные боли. Процедура рассчитана на один-два часа, и ее можно повторять. Мы стараемся развиваться, постоянно отслеживаем рынок, ищем и новинки, и традиционные рецепты. Изготавливаем экспериментальную продукцию в небольших объемах, предлагаем попробовать знакомым и родственникам и, если отзывы положительные, расширяем производство. Хочется получить максимально качественный продукт, пусть и в ограниченном количестве, и распространять его так, чтобы он дошел до потребителя в чистом виде. Такие ярмарки в этом очень помогают.

Сегодня объекты сельхозтуризма расположены на территории 24 муниципалитетов, в том числе в столице края, а точнее, в окрестностях Краснодара. Здесь можно побывать в гостях у атамана хуторского казачьего общества "Копанской курень" Ивана Воробьева. Его подворье расположено на хуторе Черников. В хате-мазанке разместился казачий штаб, рядом несколько загонов с экзотическими животными, а также редкими породами курочек, свинками и барашками. Тут же сенник и большой загон для лошадей.

- Для местной детворы мы с казаками создали небольшую конноспортивную школу, - поясняет Воробьев. - Ребята помогают ухаживать за животными, а во время экскурсий демонстрируют туристам свои навыки.

По сути, это уже этнографический музей под открытым небом. Трудно себе представить, что еще не так давно на этом месте был пустырь и селяне свозили сюда все, что не нужно в хозяйстве. Расчистив территорию, Иван с единомышленниками начали возрождать казачий быт. Развели овец, построили козью ферму, а для туристов с детьми устроили контактный зоопарк.

- Когда из Краснодара приезжают казачьи классы, обычно я сам провожу экскурсию, - рассказывает атаман. - Часто просят провести открытые уроки кубановедения, что всегда с удовольствием делаю. Объектом агротуризма мы стали в прошлом году по просьбе сельской администрации, вместе с которой планируем развивать наш маршрут и наполнять его новым содержанием.

В Абинском районе на ферме гостей попотчуют местными сырами, молоком, мясными деликатесами и также предложат прокатиться на лошади. Мостовской район ждет тех, кому по вкусу долгие прогулки в предгорье, крутые скалистые склоны, таинственные пещеры и уникальные горячие источники. Здесь же местные жители готовы порадовать гостей травяным чаем, блинами с медом и, конечно, шашлыком. В Северском районе уже традиционным стал фестиваль сидра, который выпускается из натурального местного сырья.

Новые возможности для развития агротуризма даст проект "Золотое кольцо Боспорского царства". В него будут включены не только археологические памятники, но и современные объекты агротуризма. Хорошие перспективы появились и благодаря открытию Крымского моста. Уже дано поручение главам муниципалитетов, чтобы по дороге к нему были организованы площадки, где ремесленники смогут реализовывать свою продукцию.

- Сегодня она пользуется большим спросом. Будет правильно, если в каждом курортном месте появится магазин, в котором будут продавать сувенирную продукцию, произведенную руками мастеров Кубани, - говорит член Совета Федерации Владимир Бекетов.

Кстати

С этого года увеличен размер грантов, выплачиваемых победителям конкурса на лучшее предприятие сельского туризма. Если раньше лидеры номинаций (крупный, средний и малый объект) получали соответственно 30, 20 и 10 тысяч рублей, то теперь - 150, 100 и 50 тысяч. В 2018-м первые места заняли глава КФХ Андрей Афанасьев (Геленджик), председатель СПК "1-й Винодельческий кооператив" Геннадий Опарин (Анапа), глава КФХ Татьяна Воронкова (Туапсинский район). Вторые места достались главе КФХ Александру Яценко (Выселковский район), гендиректору компании "Солохаульский чай" Ирине Гордиенко (Сочи), предпринимателю Инге Экзархо (Сочи). Третьи места у предпринимателей Владимира Ярлыкова (Темрюкский район) и Владимира Деренченко (Ейский район), гендиректора компании "Поли" Андрея Галенко (Курганинский район).

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко вручил лидерам отрасли благодарственные письма Законодательного собрания. Награды получили и лучшие среди народных умельцев. Кроме того, награждены победители и призеры краевого конкурса молодежных проектов развития сельского туризма.

Справка

Для развития агротуризма в крае принят закон, регламентирующий само понятие "сельский туризм", действуют меры финансовой и непрямой государственной поддержки для предпринимателей, работающих в этом направлении. Помощь можно получить и в Фонде микрофинансирования, и в Гарантийном фонде. В 2017 году создана "Школа агротуризма", где предприниматели изучают успешные практики. В феврале 2018 года начал работу сайт Ассоциации аграрного туризма. На нем будет размещено около 100 предложений по отдыху.