Как журналисты из Ростова создали сценарную идею для Охлобыстина

В Ярославле начались съемки нового 16-серийного телефильма о криминальной жизни Ростова-на-Дону. В основу сериала легли реальные события, которые разворачивались вокруг так называемой банды Котелка в 20-е годы прошлого столетия. Главные роли в фильме исполняют Иван Охлобыстин и Артур Смольянинов. Режиссер фильма Павел Дроздов - тот, который уже снял в Таганроге детектив "Смотритель маяка".

Песня из детства Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 23 Май 2018 в 12:33 PDT

Сценарная идея сериала о первом сыщике донского уголовного розыска начала 20-х годов прошлого века и его противостоянии с преступным миром Ростова-папы была разработана донскими журналистами Алексеем Павловским и бывшим сотрудником ростовского филиала "Российской газеты" Сергеем Кисиным.

- Тонкость фабулы в том, что первый сыщик донской столицы как раз в свое время сам был известным ростовским вором. Эта тема ни разу не была описана в литературе и не звучала с экранов. В этом ее интерес и интрига. Сценарная идея была представлена на первом питчинге кинофестиваля Bridge of Arts, прошедшем в 2015 году, и продюсер Сергей Багиров за нее сразу ухватился, - рассказал Сергей Кисин. - Идея родилась в процессе написания мною исследования "История ростовской преступности с XVIII века". Это был любопытнейший момент. На переломе веков многие воры бросили профессию, полагая, что слом царского строя даст им шанс на нормальную жизнь. Поэтому и Общество бывших уголовных организовали, и на демонстрации в 1917 году ходили. Верили в новую власть, так как после крушения Временного правительства шанса уйти назад, в воровскую жизнь, уже не было: не приняли бы "расстриг".

Тут у каждого своя история, у героя - своя: бывший вор Станислав Невойт (его роль в фильме исполняет Артур Смольянинов) служил в особом отделе Первой конной армии. Когда в 1920-м красные взяли Ростов, тут начался бардак жуткий, погромы, грабежи, убийства. Власти решили наводить порядок, и поняли: лучше особистов никто не справится. Тем более особист из местных, а он еще и все ходы-выходы на Богатяновке знал, со многими знаком был.

Исторический материал собирать было невероятно трудно, ибо в ГУВД Ростовской области никакой информации о Невойте нет. Ведь тогда им придется признать, что уголовный розыск в Ростове создавал вор, который и стал первым сыщиком. Крайне важно отметить: в Ростове всегда было противостояние бандитов и воров. Они мешали друг другу и враждовали всегда. При анархии и беспределе первую скрипку стали играть бандиты, они ведь не были ограничены никакими законами. "Правильные" воры затихли, но не сдались, а Невойт был как раз из воров и отлавливал бандитов. Охлобыстин - это "Котелок", из беспредельщиков…

Сценарий кинофильма пришелся по душе актеру Ивану Охлобыстину, который охотно делится эпизодами съемочного процесса на своей странице в Instagram.

- Ярославль выбрали для съемок, так как кинокластер там работает уже несколько лет, сняты десятки фильмов, готова вся инфраструктура, а в Ростове кластер только создается. Возможно, некоторые моменты ленты будут снимать на Дону, дабы зрители могли увидеть знаковые места дореволюционного Ростова: здание мэрии, Парамоновские склады, Богатяновку, - рассказал Сергей Кисин.