Сборная Испании поселится в академии ФК "Краснодар" 7 июня

Как уже сообщалось, "красная фурия" (так болельщики именуют национальную команду Испании), которая является одним из главных претендентов на победу в мундиале, выбрала Краснодар местом своего базирования на время турнира.
В распоряжении гостей будут находиться 26 тренировочных полей, из них пятнадцать с натуральным газоном и пять - с синтетическим. В общем, выбирай на вкус. Правда, как выяснилось, большинство занятий пройдут на расположенном на территории академии поле с крытой трибуной на 1600 мест. Причем высоту газона здесь оценивали эксперты FIFA и остались всем довольны.
- Ждем с нетерпением сборную Испании, к их услугам вся инфраструктура, - отметил Максим Савостин. - После каждой встречи на чемпионате мира футболисты будут возвращаться к нам обратно, проводить тренировки и восстанавливать силы.
На вопрос журналистов, пришлось ли закупать специальные кровати (наример, вдруг защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике со своим двухметровым ростом не впишется в стандартные размеры), директор лишь улыбнулся.
- Нет, никаких распоряжений по этому поводу не поступало.
Поддерживать себя в форме футболисты смогут в нескольких тренажерных залах. Тут тебе и гантели, и беговые дорожки, и снаряды для различных силовых упражнений. Любопытно, что стены спорткомплексов снабжены соответствующими надписями. "Все в жизни надо зарабатывать трудом" - гласит одна, а следующая вторит - "Требуй от себя невозможного и получишь максимум".
Испанцы наверняка их прочтут, ведь рядом будут находиться переводчики. Также они опробуют роботизированный тренировочный комплекс "Футбот" - таким могут похвастаться только несколько футбольных клубов Европы. Внешне это манеж с "пушками" на стенах, откуда подается мяч с разной скоростью. Футболист должен принять мяч и направить его в "засветившуюся" в этот момент мишень Скорость полета может достигать 100 километров в час.
По словам организаторов, жизнь воспитанников академии ФК "Краснодар" с приездом именитых гостей не изменится, только маленькие воспитанники уйдут на каникулы раньше срока - с начала июня тренировки свернут.
Кстати
За меню будут отвечать испанские и российские повара, так что кухня академии станет поистине интернациональной. А поселят футболистов в двухэтажных просторных коттеджах - каждого спортсмена ожидают отдельные апартаменты.