Сборная Испании поселится в академии ФК "Краснодар" 7 июня

23 игрока сборной Испании вместе с главным тренером Хуленом Лопетеги и его помощниками прилетят чартерным рейсом в столицу Кубани для участия в ЧМ-2018 по футболу 7 июня и сразу разместятся на базе академии ФК "Краснодар". Об этом сегодня сообщил спортивный директор академии Максим Савостин, который провел для журналистов экскурсию по базе.

Как уже сообщалось, "красная фурия" (так болельщики именуют национальную команду Испании), которая является одним из главных претендентов на победу в мундиале, выбрала Краснодар местом своего базирования на время турнира.

В распоряжении гостей будут находиться 26 тренировочных полей, из них пятнадцать с натуральным газоном и пять - с синтетическим. В общем, выбирай на вкус. Правда, как выяснилось, большинство занятий пройдут на расположенном на территории академии поле с крытой трибуной на 1600 мест. Причем высоту газона здесь оценивали эксперты FIFA и остались всем довольны.

- Ждем с нетерпением сборную Испании, к их услугам вся инфраструктура, - отметил Максим Савостин. - После каждой встречи на чемпионате мира футболисты будут возвращаться к нам обратно, проводить тренировки и восстанавливать силы.

На вопрос журналистов, пришлось ли закупать специальные кровати (наример, вдруг защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике со своим двухметровым ростом не впишется в стандартные размеры), директор лишь улыбнулся.

- Нет, никаких распоряжений по этому поводу не поступало.

Поддерживать себя в форме футболисты смогут в нескольких тренажерных залах. Тут тебе и гантели, и беговые дорожки, и снаряды для различных силовых упражнений. Любопытно, что стены спорткомплексов снабжены соответствующими надписями. "Все в жизни надо зарабатывать трудом" - гласит одна, а следующая вторит - "Требуй от себя невозможного и получишь максимум".

Испанцы наверняка их прочтут, ведь рядом будут находиться переводчики. Также они опробуют роботизированный тренировочный комплекс "Футбот" - таким могут похвастаться только несколько футбольных клубов Европы. Внешне это манеж с "пушками" на стенах, откуда подается мяч с разной скоростью. Футболист должен принять мяч и направить его в "засветившуюся" в этот момент мишень Скорость полета может достигать 100 километров в час.

По словам организаторов, жизнь воспитанников академии ФК "Краснодар" с приездом именитых гостей не изменится, только маленькие воспитанники уйдут на каникулы раньше срока - с начала июня тренировки свернут.

Кстати

За меню будут отвечать испанские и российские повара, так что кухня академии станет поистине интернациональной. А поселят футболистов в двухэтажных просторных коттеджах - каждого спортсмена ожидают отдельные апартаменты.