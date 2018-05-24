С первых дней ее преследовали неудачи, а жизнь сложилась трагично, открыв счет потерям русского подводного флота. Но за свою недолгую историю "Камбала" впервые совершила ночную учебную атаку на караван боевых кораблей, что до этого считалось невозможным. Судьба этой лодки поделилась на две части и фактически, и символически. Вторая часть откроется современникам спустя 109 лет после гибели субмарины.

В начале мая средства массовой информации облетела почти сенсационная новость: неподалеку от Севастополя найдена кормовая часть подводной лодки русского императорского флота "Камбала", трагически погибшей в 1909 году. Носовую часть подняли сразу после катастрофы, а вот о корме забыли более чем на столетие. Отыскать ее удалось благодаря усилиям многих людей. Сначала представители севастопольского отделения Русского географического общества, а также курсанты и офицеры Высшего военно-морского училища им. Нахимова провели работу в архивах и вычислили район, где могла произойти катастрофа. Потом ученые Института востоковедения РАН сравнили эти сведения с данными гидролокации морского дна и смогли идентифицировать найденный неизвестный объект.

- 7 мая мы вышли на место и еще раз обследовали находку. Современные отечественные гидролокаторы позволяют это делать очень точно, даже не погружаясь к объекту, - рассказал "РГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский. - И тогда мы поняли, что это кормовая часть "Камбалы".

Корма лежит на глубине 62 метра. Обследовать ее с помощью современных средств большого труда не составит. Сначала найденную часть затонувшего корабля изучат с помощью подводных роботов Севастопольского государственного университета. Кстати, студенты СевГУ принимают самое деятельное участие в поисках затонувших кораблей, и при изучении "Камбалы" они будут управлять роботами, оттачивая навыки. Затем к находке опустятся дайверы.

- В начале июля планируем обследовать корму с помощью водолазов, - сообщил Виктор Лебединский. - Возможно получится поднять с нее какие-то артефакты для дальнейшей музеефикации.

Поднимать корму полностью не планируется. Хотя, как знать, ведь если Министерство обороны РФ сочтет нужным это сделать, специалисты с такой задачей справятся быстрее, чем 110 лет назад.

В начале ХХ века для быстро растущего отечественного флота военное ведомство закупило за рубежом пять подводных лодок. Три из них, включая "Камбалу", строились на верфях Германии, две другие купили у США. В 1907 году при проведении ходовых испытаний в Кильской бухте "Камбала" с немецким экипажем на борту столкнулась с каботажным судном. В результате у субмарины была разрушена носовая часть, но прочный корпус не пострадал. После ремонта ее передали российскому флоту.

Весной 1908 года "Камбала" вместе с двумя другими подлодками отечественной постройки прибыла в Севастополь, а через год приняла участие в учениях Черноморского флота. В ночь на 29 мая субмарина должна была провести первую в истории учебную ночную атаку на строй надводных боевых кораблей. Прежде этого никто не делал, подобный сценарий считался невозможным, поэтому командование флота долго колебалось, но потом все же решилось на эксперимент. Южная ночь выдалась тихой, но абсолютно безлунной. Командовал субмариной лейтенант Михаил Аквилонов.

Дождавшись подхода строя, "Камбала" успешно провела "атаку" на головной корабль "Пантелеймон" (бывший "Потемкин") и начала совершать маневр, чтобы развернуться на параллельный эскадре курс. Однако лейтенант Аквилонов отвлекся и поздно заметил, что подлодка вышла на курс боевых кораблей. Линкор "Ростислав" буквально разрезал субмарину пополам. В 23 часа 27 минут подлодка быстро затонула. Вместе с ней погиб весь экипаж, за исключением Аквилонова, которого смыло с мостика. Это была первая в истории отечественного подводного флота катастрофа. "Военно-морской суд приговором 20 августа сего года определил отставного лейтенанта Аквилонова за неосторожное управление подводной лодкой "Камбала" подвергнуть заключению в крепости на шесть месяцев, без ограничения прав и преимуществ", - говорилось в документах того времени. Будучи офицером и человеком чести, Аквилонов тяжело переживал гибель субмарины и ее экипажа. Позже он обратился к императору с просьбой ужесточить ему наказание, и Николай II лишил его звания, всех прав и привилегий.

Носовую часть подлодки подняли летом того же года. По свидетельству очевидцев, судно было "как бы разрезано бритвой" - лодка раскололась точно по соединительному шву. 11 сентября со всеми воинскими почестями на севастопольском кладбище похоронили 12 матросов субмарины. Тела двух офицеров отправили на родину. Поднятую рубку подлодки установили в качестве памятника на братской могиле. Кормовую часть "Камбалы" планировали поднять в 1910 году, но позже сочли это нецелесообразным.

- На месте гибели лодки установили вешку. Но потом ее сорвало штормами, и место было потеряно, - рассказывает историк. - Возможно, по этой причине в 1932 году эпроновцы не смогли ее обнаружить.

Навечно на дне Черного моря остались шесть подводников "Камбалы". В этом году субмарина с трагической историей приоткроет свою вторую, доселе неизвестную страницу. Но обследование кормы станет не единственным открытием этого сезона.

Что дальше

- В планах у нас разведка района Адалар и мыса Аю-Даг. Потом продолжим обследование места крушения судна II - III веков нашей эры римского периода в районе устья реки Бельбек, - рассказал Виктор Лебединский. - Кроме того, будем продолжать работы на внешнем рейде Севастополя, идентифицировать останки найденных кораблей.

Интересный сезон ожидает и Черноморский центр подводных исследований. Там также продолжат поиск новых объектов и обследование находок прошлого года.

- Вместе с клубом "Ростов Дайв" мы планируем 20 мая выйти на место поиска подводной лодки "Д-3". Рассчитываем работать в течение недели, - рассказал "РГ" руководитель центра Сергей Казаник. - А затем будет погружение на месте обнаруженного вблизи мыса Тарханкут немецкого самолета Heinkel.

История обоих объектов крайне увлекательна. Субмарины серии "Д" стали первыми большими советскими подлодками. Всего их было шесть. Всю серию назвали по первой букве имени первой лодки проекта - "Декабрист". Три из них встретили Великую Отечественную войну в Черном море. "Д-6" взорвали при отступлении из Севастополя. "Д-3" и "Д-4" затонули в сражениях. Их точное место гибели неизвестно.

Что касается обнаруженного в прошлом сезоне самолета Heinkel, то с ним связана удивительная история. Найти его помогла местная легенда. Жители поселка Черноморский рассказывали, что после войны сюда приезжал пожилой немец с супругой, брал такси и ехал на мыс. Там он подолгу стоял, всматриваясь в морскую даль. Специалисты центра выбрали примерный вектор исследований и решили проверить легенду о сбитом летчике. К немалому удивлению, сведения подтвердились: немецкий самолет лежал на глубине 44 метра. Теперь дайверы центра спустятся на дно, чтобы обследовать машину.

Справка "РГ"

Субмарина "Камбала" имела длину 39,6 и ширину 2,7 метра. Осадка - 2,61 метра. Скорость подводного хода лодки составляла 8,8 узлов. Надводного - 10,8 узла. Дальность плавания в надводном положении - 1800 миль. Подводном - 60 миль. Экипаж - 28 человек. Подлодка вооружалась одним торпедным аппаратом (457 миллиметров). Артиллерийского вооружения на борту не было.