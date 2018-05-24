В Ялте устроивший смертельное ДТП гаишник не признал вину

Следственный комитет Россия опубликовал видеозапись с судебного заседания в Ялтинском городском суде, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения 31-летнему старшему инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по Ялте, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП с тремя автомобилями на трассе Ялта-Севастополь.

Гаишника привезли в суд в наручниках. Решение суда мужчина выслушал молча. Судья объяснила необходимость ареста сотрудника ГИБДД тем, что он может воспрепятствовать установлению всех обстоятельств преступления, а также, используя свое должностное положение, оказать давление на выживших участников ДТП и его свидетелей. Решением суда он арестован на два месяца, до 21 июля 2018 года.

Сам подсудимый, по словам судьи, на основании 51-й статьи Конституции отказался от дачи показаний и свою вину не признал.

Напомним, сотрудник ГИБДД Ялты на трассе Ялта-Севастополь в дождливую погоду превысил скорость и при обгоне через сплошную линию столкнулся с автомобилем Kia на встречной полосе. В результате столкновения в иномарке погибли 64-летняя водитель и находившийся в салоне автомобиля годовалый ребенок. Еще одна женщина и восьмилетняя девочка травмированы.