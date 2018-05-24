На Урале героя войны назвали в рекламе "мужиком с пистолетом"

В Челябинском УФАС вынесли решение по скандальному делу о рекламе магазина запчастей, использовавшего для уточнения своего месторасположения фразу "у мужика с пистолетом". Под ней авторы рекламы подразумевали знаменитый барельеф политрука, поднимающего солдат в атаку, сообщили в четверг в антимонопольном ведомстве.

- В ходе проверки установлено, что магазин находится рядом с многоквартирным домом по улице Молодогвардейцев, на фасаде которого размещен барельеф знаменитой фотографии советского фоторепортера Макса Альперта "Комбат", - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Это металлическое объемное изображение было создано и размещено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Считается, что на фотографии "Комбат", сделанной в Альпертом 1942 году, запечатлен младший политрук Алексей Еременко, погибший через несколько секунд после того, как был сделан знаменитый кадр. На нем офицер с пистолетом в руке поднимает солдат в атаку. Фотография, как и созданное по ней барельефное изображение, принадлежат к известными символам Победы, а потому допущенное в рекламе просторечное выражение антимонопольщики сочли оскорблением памяти погибших защитников отечества, которое приводит к ее обесцениванию в глазах подрастающего поколения и принижает значимость исторических событий.

Аналогичную оценку дали и привлеченные в качестве экспертов специалисты кафедры журналистики ЮУрГУ. По их мнению, использование в рекламе слова "мужик", одним из лексических значений которого является "грубый, невежественный, невоспитанный, неопрятный мужчина", является недопустимым в отношении исторических событий войны.

Разместившая на телевидении и в общественном транспорте рекламу компания признана виновной в нарушении части 6 статьи 5 Закона о рекламе, запрещающей использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений в отношении объектов культурного наследия страны. Однако, как субъект малого бизнеса, нарушитель отделался легким испугом - по Кодексу об административных правонарушениях РФ грозящий ему штраф заменили на предупреждение. Между тем, как стало известно, некорректную фразу из рекламы ее авторы убрали еще до вынесения этого решения.

Стоит отметить, что осенью прошлого года в Челябинском УФАС уже рассматривался инцидент с использованием в рекламе фотографии "Комбат". Один из крупных интернет-провайдеров поместил на ней рекламу тарифа "Победа" - предложение скоростного интернета по цене в 360 рублей.

Однако большинство участников проведенного на сайте УФАС голосования не сочли оскорбительным использование фотографии в сочетании с названием тарифа. А потому от возбуждения административного производства в УФАС отказались.