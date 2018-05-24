Самолеты коалиции атаковали объекты сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

Международная коалиция во главе с США нанесла удары по двум объектам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

"Самолеты атаковали позиции в районе нефтестанции Т-2", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ливанского движения "Хезболлах", бойцы которого уже шесть лет помогают Дамаску искоренить терроризм в стране. Они участвовали практически во всех ключевых сражениях в городах Алеппо, Пальмира, Хомс, Дамаск и Дейр-эз-Зор.

Сейчас представители "Хезболлах" продолжают бороться с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ") в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

"Мы не допустим свержения президента Сирии. В военное время народ переизбрал Башара Асада как легитимного правителя. Главу государства должны избирать граждане страны, а не иностранные государства", - заявил заместитель главы движения "Хезболлах" Наим Кассем.

Он отметил, что Запад хочет, чтобы Ближний Восток распался на отдельные слабые страны, которые легко контролировать.