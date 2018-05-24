СМИ: Российские пранкеры разыграли главу МИД Великобритании

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. Как пишет The Guardian, во время телефонного разговора они выдавали себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна. То, что это был розыгрыш, британский министр понял лишь к концу почти 20-минутной беседы.

По данным издания, это произошло на прошлой неделе. Один из звонивших, говоривший на английском языке с русским акцентом, просил совета, как ему себя вести с президентом РФ Владимиром Путиным. Как оказалось, Лондон возлагает надежды в борьбе с Россией на персональные санкции в отношении российских олигархов. Речь также шла о "деле Скрипаля" и ситуации в Сирии, однако ничего интересного пранкеры не выяснили: Джонсон просто повторил свои последние заявления.

Через 18 минут звонок был прерван с британской стороны, как пишет газета, видимо, в Лондоне наконец поняли, что на другом конце провода был вовсе не Пашинян.

"Министр иностранных дел осознал, что это розыгрыш в конце разговора. Мы провели проверку и сразу выяснили, что это был телефонный розыгрыш", - отметил представитель Форин-оффиса.

Джонсон был далеко не первым высокопоставленным чиновником, которому звонили российские пранкеры. Ранее они общались гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджю, членом Палаты представителей Конгресса США Максином Уотерсом, сенатором Джоном Маккейном.