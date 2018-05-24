СМИ: США отрицают свою причастность к новым ударам по Сирии

Американские военные ничего не знают о новых ударах по Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя центрального командования.

"У нас нет оперативной отчетности о том, что коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетный удар по правительственным объектам в Сирии", - заявил капитан Билл Урбан. Отсутствие данной информации подтвердил на условиях анонимности и другой представитель Пентагона.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла удары по двум объектам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор - неподалеку от границы с Ираком.