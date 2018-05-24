СМИ узнали о закрытии антимонопольного дела против "Газпрома" в Европе

Европейская комиссия (ЕК) решила закрыть антимонопольное дело против "Газпрома", разбирательство по которому шло почти шесть лет.

Об этом сообщил источник ТАСС в Брюсселе. По его данным, ЕК закрыла дело без наложения штрафа, как и предполагалось. "Еврокомиссия приняла доработанные предложения "Газпрома" по урегулированию досье. Дело завершено, в ближайшее время об этом будет объявлено официально", - пояснил собеседник агентства. Публикация документа ЕК ожидается позднее 24 мая.

Ранее о готовности ЕК закрыть дело в начале апреля сообщали источники Reuters. Спор фактически был урегулирован после того, как "Газпром" пошел на выполнение ряда условий. В частности, речь шла об изменении ценообразования на газ в Восточной и Центральной Европе (их привязка к европейским хабам), отмене реэкспорта и разрешении на перепродажу топлива в других странах.

Официально дело против "Газпрома" шло три года, но о первых нарушениях ЕК сообщала в 2012 году. По оценкам антимонопольного органа, концерн злоупотребил монопольным положением на некоторых рынках Европы (Прибалтика, Польша, Венгрия, Словакия, Болгария). Суть претензий сводилась к ограничениям в трансграничной перепродаже газа и нефтяной привязке цен в контрактах.