Участники минского форума рассказали о безальтернативности мирным переговорам

Кризис на Украине считает самой большой проблемой в европейском регионе генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Он призвал участников минского форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" к совместной работе по его преодолению. Гремингер предложил, в частности, "запустить политический импульс, чтобы помочь дальше продвигать минские соглашения в рамках заседания нормандской четверки".

Генсек ОБСЕ призвал все государства к диалогу, без которого не возможно совершить шаг вперед и преодолеть растущий скептицизм по отношению с существующему порядку. Без взаимных усилий, убежден он, можно загнать себя в ситуацию, из которой сложно найти выход. В этой связи он позитивно оценил инициативу белорусского лидера относительно проекта нового совещания по безопасности "Хельсинки-2".

С призывом к руководству НАТО выходить на двусторонний обмен мнениями, "совместно действовать, а не противостоять друг другу", - обратился на полях форума и Николай Бордюжа, занимавший почти пятнадцать лет пост генерального секретаря ОДКБ.

Он отметил, что ОДКБ не распространяет свою сферу влияния за пределы границ государств, входящих в организацию. "Мы занимаемся сугубо вопросами безопасности наших стран и не претендуем на глобальную роль".

По его словам, конференция в Минске - убедительное свидетельство необходимости нового европейского диалога о безопасности. "Мы видим, как создается военная инфраструктура около границ Беларуси и России, появляются новые танковые соединения, контингенты войск. Идет наращивание военной силы на границе Союзного государства. Нужно успокоиться и заниматься, прежде всего, безопасностью наших народов, а не решением политических задач или сдерживанием каких-то стран", - убежден Бордюжа.

Генерал отметил, что члены организации договора по коллективной безопасности "многократно предлагали НАТО заниматься проблемами, с которыми сталкивается сегодня мировое сообщество. Это касалось и нормализации обстановки в Афганистане, наркотрафика, незаконной миграции. К сожалению, пока мы не нашли понимания у наших партнеров". Тем не менее, российский участник форума выразил надежду, что взаимопонимание с партнерами будет достигнуто.

Как уже сообщалось, форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске три дня. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог", которая полагает, что новая дискуссионная площадка должна положить начало ежегодному масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.