В Якутии завели дело после расстрела пяти человек

Якутские следователи расследуют уголовное дело об убийстве пяти человек - в том числе ребенка, - сообщили в республиканском управлении СКР.

Около 14.20 по местному времени (8.20 мск) в полицию поступило сообщение из поселка Булгунняхтах о стрельбе на улице. Прибывшие в поселок правоохранители нашли шесть тел: четверых мужчин, женщины и 10-летнего мальчика, - в трех соседних домах.

- По предварительным данным, 65-летний житель села, вооруженный охотничьем ружьем "Вепрь", пришел в дом к соседям и расстрелял там мужчину, женщину и ребенка. Затем он отправился в соседний дом и застрелил там двоих мужчин. После этого мужчина вернулся к себе домой и совершил самоубийство. Причиной массового убийства стали неприязненные отношения между соседями, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Надежда Дворецкая.

"Вепрь" - самозарядный охотничий карабин 12 калибра, гражданская версия ручного пулемета Калашникова. Магазин оружия вмещает 10 патронов. Оружие было надлежащим образом зарегистрировано.

Личности погибших установлены. По словам односельчан, расстрелявший соседей мужчина прожил в поселке более 10 лет, держался нелюдимом и обитал в доме с заколоченными окнами. Однако других странностей за ним до сих пор замечено не было.