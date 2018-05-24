"ВКонтакте" запустил полезную возможность для всех

В викторине "Клевер", которую проводит соцсеть "ВКонтакте", появилась внутренняя валюта под названием клеверсы. Ее можно тратить на покупку жизней в игре и на реальные вещи.

Товары можно полностью оплатить виртуальной валютой, подчеркивается в сообщении соцсети.

Получить клеверсы можно за ход в игру, за правильные ответы даже после "вылета" и за досмотр шоу до конца. Бонусная жизнь обойдется игрокам в 300 клеверсов. Из реальных вещей за внутреннюю валюту можно пока что купить пиццу. В будущем перечень товаров будет расширен.

Напомним, что похожую викторину организовала ранее в этом месяце торговая площадка AliExpress. Ее участники должны выигрывать призы - денежные купоны, - отвечая на вопросы, которые звучат в ходе эфира.