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"ВКонтакте" запустил полезную возможность для всех

24.05.2018,  
16:11
Текст: Антон Благовещенский

В викторине "Клевер", которую проводит соцсеть "ВКонтакте", появилась внутренняя валюта под названием клеверсы. Ее можно тратить на покупку жизней в игре и на реальные вещи.

Товары можно полностью оплатить виртуальной валютой, подчеркивается в сообщении соцсети.

Получить клеверсы можно за ход в игру, за правильные ответы даже после "вылета" и за досмотр шоу до конца. Бонусная жизнь обойдется игрокам в 300 клеверсов. Из реальных вещей за внутреннюю валюту можно пока что купить пиццу. В будущем перечень товаров будет расширен.

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Напомним, что похожую викторину организовала ранее в этом месяце торговая площадка AliExpress. Ее участники должны выигрывать призы - денежные купоны, - отвечая на вопросы, которые звучат в ходе эфира.

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