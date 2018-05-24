Выявлять машины без страховки будут камеры

Эксперимент по выявлению незастрахованных автомобилей на дороге с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений начнется в ближайшее время в Москве.

Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников на Пятом Международном молодежном форуме "Обеспечение безопасности дорожного движения". По словам начальника Госавтоинспекции, сейчас доработка базы данных ОСАГО, которой занимается Российский союз автостраховщиков, находится на завершающей стадии. После чего в Москве можно будет провести эксперимент. При этом поначалу незастрахованных водителей штрафовать не будут. Пока система будет тестироваться, автовладельцам будут присылать уведомления о необходимости приобрести полис ОСАГО или напоминания о том, что срок действия полиса истек.

В ходе форума обсуждались перспективы реализации Стратегии безопасности дорожного движения, согласно которой к 2024 году количество жертв от ДТП необходимо сократить в 3,5 раза. А к 2030 году необходимо стремиться к нулевому показателю социального риска.

Социальный риск сейчас в России составляет 14 погибших на 1000 человек населения. А к 2024 году должен быть равен 4 погибшим в ДТП на тысячу жителей.

Кстати, по словам Михаила Черникова, план мероприятий по реализации этой Стратегии, который должен быть представлен 8 июня, уже готов. Сейчас его рассылают по федеральным органам исполнительной власти для окончательного согласования. Сам документ не требует размещения его на портале правовых актов. Но Михаил Черников поручил разместить его на сайте Госавтоинспекции. Предполагается, что на следующей неделе он там появится.

Выступая на форуме начальник отдела Госавтоинспекции Дмитрий Митрошин несколько приоткрыл завесу тайны над этим документом. По его словам, 25 процентов всех мероприятий по реализации Стратегии отведено вопросам убеждения. Он напомнил, что если в 2013 году пристегивались только 13 процентов водителей, то сейчас 80. Про детские кресла в том же 2013 году знали лишь единицы, а сейчас их применяют при перевозке детей 69 процентов водителей. Всего этого удалось достичь не карательными мерами, а убеждением.

Конечно, часть мероприятий касается дорог, в том числе организации движения и развития интеллектуальных транспортных систем. А также допуска на дороги как транспорта, так и водителей.

При тестировании системы незастрахованных водителей штрафовать не будут. Им пришлют напоминание

Кстати, что касается последних. Михаил Черников сообщил, что идея объединить "площадку" и "город" при приеме экзаменов на права у кандидатов в водители - еще не оформленный нормативный акт. Это просто предложение для обсуждения.

-Форум позволяет вырабатывать те или иные пункты плана по реализации Стратегии. Я должен сказать, что в первое десятилетие безопасности дорожного движения на 2011-2020 годы, в которое необходимо было снизить смертность на дорогах в два раза, Россия уже достигла этих показателей. И я думаю, что в таком же темпе будем идти дальше, - отметил Михаил Черников.

На форуме также вспомнили, что европейским странам, чтобы достичь социального риска от ДТП 4 погибших на тысячу населения, потребовалось 30 лет. В России стоит задача достичь этого показателя за 7 лет.