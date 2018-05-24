Забастовка в Бразилии привела к дефициту продуктов и топлива

Забастовка дальнобойщиков в Бразилии привела к перебоям с поставками продуктов питания и бензина. Напомним, водители уже третий день протестуют против выскоих цен на топливо. Ущерб от этой акции исчисляется сотнями тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Аэропорт в столице Бразилии проинформировал партнеров о возникших проблемах с авиакерасином. Руководство воздушной гавани попросила авиакомпании по возможности заправлять лайнеры в других городах. Компания Correios предупредила, что многие посылки не будут доставлены вовремя.

Ранее компания Petrobras объявила о новом повышении цен на бензин и дизельное топливо, объяснив подорожание мировым ростом цен на энергоносители. Однако потребители требуют снизить тарифы за счет пересмотра налогового законодательства.