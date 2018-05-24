Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на "вопиющий произвол" Киева

"Настаиваем на незамедлительной и жесткой реакции со стороны профильных международных организаций, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на продолжающийся вопиющий произвол официального Киева в отношении российских средств массовой информации", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте министерства.

"Расцениваем это как очередной акт политической цензуры, направленный на дальнейшую зачистку информационного пространства страны, и попытку киевского режима силовыми методами лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране событиях", - отметила Захарова.

Ранее постпред РФ Владимир Чижов назвал решение Киева проявлением слабости. "Я это расцениваю как проявление слабости, уход всей киевской элиты от конкуренции в информационной сфере, от разговора", - заявил дипломат. По его словам, "здравомыслящие украинцы, которых, я надеюсь, в этой братской стране большинство, найдут способы, включая современные технические средства, чтобы эти запреты обойти".

Напомним, сегодня указом президенты Украины были заморожены активы МИА "Россия сегодня" и "РИА Новости-Украина", ограничивается или прекращается предоставление им телекоммуникационных услуг, блокируется доступ к их интернет-ресурсам. Также был перекрыт доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

Это произошло спустя неделю после того, как СБУ провела операцию против агентства "РИА Новости Украина". 15 мая был задержан главный редактор Кирилл Вышинский. Затем начались обыски в офисе и квартирах некоторых сотрудников. Киев обвиняет Вышинского в государственной измене. Он был этапирован в Херсон, где городской суд дал разрешение на арест сроком на шестьдесят дней без права внесения залога. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. СБУ также вызвала на допрос более 40 сотрудников агентства.

Ранее Захарова отметила, что "это все часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, а на самом деле антиработы, которую ведет Запад в отношении Российской Федерации".